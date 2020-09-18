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Son dakika haberi Bakan Soylu açıkladı! "Bu bir devrimdir"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "21 Eylül'den itibaren yeni sürücü belgeleri kimlik kartlarına yüklenmeye başlanacak. 2021 yılında elektronik kimlik doğrulama sistemini getiriyoruz bu da bir devrimdir" dedi

Süleyman Soylu
HABERTURK.COM / Ajanslar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sürücü belgesi bilgilerinin T.C. kimlik kartına yüklenmesi projesi lansmanında açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu yaptığı açıklamada, "Nüfus idarelerimiz Türkiye'nin teknolojik modern yüzünü temsil etmektedir. Onun için sizinle gurur duyuyoruz" dedi.

Soylu'nun konuşmasından satır başları şöyle: "Teknolojinin bütün haliyle birlikte vatandaşımızın işlerini kolaylaştırması konusunda kullanılmasını sağlayan ve hakikaten her yıl milyonlarca nüfus ve vatandaşlık işlerine giren hizmet alan milyonlarca vatandaşımızın memnuniyetini sağlamak için çaba sarf eden, büyük bir devrimi gerçekleştiren arkadaşlarıma sizlerin huzurunda bir kez daha tebrik ediyorum."

"1995'te ben ilçe başkanıydım. Bana her gelen 10 şikayetin üçü, nüfus idarelerinin önünde günlerce kuyruk bekleyen insanlardı."

"Vatandaşımız emniyete gidip pasaportla karşı karşıya kalmasın. Emniyetin işi pasaport vermek değildir. Veya trafik tescil belgesi vermek değildir. Veya ehliyet vermek değil. Neticede bir gün verdik. Dedik ki 2 Nisan 2018. Üçünü bir arada vereceğiz."

"Emniyetten oraya bir günde geçecek bütün sistem, pasaport-ehliyet sistemi. Entegre olacak ve aynı zamanda vatandaşa hizmet vermeye başlayacak."

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