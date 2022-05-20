Bakan Soylu açıkladı! Kaç Suriyeli ülkesine döndü? 0:00 / 0:00

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şu ana kadar 502 bin kişi gönüllü olarak geri döndü. Her hafta ortalama 400-500 kişi geri dönüyor zaten. Geri döndükleri bölgeler de bizim güvenli olarak yaptığımız bölgeler" dedi.

Bakan Soylu, Esenyurt Karadeniz Dernekler Federasyonu Dernek Başkanları Buluşması'nda konuştu.

Soylu "Türkiye'de uzun zamandan beri tartışılan, speküle edilmeye çalışılan, siyasetin ana konusu haline getirilmeye çalışılan bir mesele var. O da Suriyeli, Afgan, Pakistanlı, Afrikalı sığınmacılar. Suriye iç savaşını biz çıkarmadık. Oraya varil bombalarını biz atmadık, kadınlara biz tecavüz etmedik, çocukları kundaklarında biz öldürmedik. Bunlar yapılınca da biz seyirci kalmadık. Seyirci batı kaldı. Oralar bize uzak değil. Biz 100 yıl önce aynı milletin insanlarıydık. Mesela Ukrayna'dan Avrupa'ya gidince büyük bir insanlık dramına sahip çıkan, büyük bir asalet sergileyen Avrupa söz konusu biz olunca bunu tersine çevirmeye çalışan bir politikayı Türkiye içerisinde tetiklemeye çalışmaktadır. Kış bitince Van'da ve Ağrı'da karlar eriyince biz oradan insan cesedi topluyoruz" dedi,

"Buraya geldiler, kendi memleketlerine geri dönecekler" diyen Soylu, "Biz zorla tutsak da kalmazlar zaten. Geçen ay İdlib'e gittiğimde 'Biz Halep'e dönebilecek miyiz, bizi kendi memleketimize geri döndürün' diye yüzlerce defa soruyla karşılaştım. 2019 seçimlerinde de bunu köpürttüler. Şimdi yine seçim geldi. Yine bir seçim malzemesi yapabilir miyiz diye bir anlayış içerisinde olmaya çalıştılar. Şu ana kadar 502 bin kişi gönüllü olarak geri döndü. Her hafta ortalama 400-500 kişi geri dönüyor zaten. Geri döndükleri bölgeler de bizim güvenli olarak yaptığımız bölgeler, Cerablus, Azez, Mare, El Bab, Resulayn ve Tel Abyad" diye konuştu.