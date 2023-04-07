Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Bakan Soylu açıkladı! O bölge temizlendi
ABONE OL

Son dakika haberi Bakan Soylu açıkladı! O bölge temizlendi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Hakkari Alandüz Bölgesi de teröristlerden tamamen temizlendi. PKK'nın sözde komutanı, turuncu kategorideki terörist, saklandığı mağaraya yapılan operasyonda çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi" dedi.

Son dakika: Bakan Soylu açıkladı! O bölge temizlendi
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Hakkari Yüksekova Dağlıca Buzul Dağları Alandüz Bölgesi'nde devam eden operasyonda, terör örgütünün sözde komutanı etkisiz hale getirildi. Operasyonla birlikte Hakkarı Alandüz Bölgesi terörden temizlendi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Eren Abluka Sonbahar Kış-5 Uzman Jandarma III. Kad. Çvş. Durmuş Ali Uzun operasyonu kapsamında, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı ile Hakkari İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde, Hakkari Yüksekova Dağlıca Buzul Dağları Alandüz Bölgesi, Arsan mevkisinde, 07 Nisan 2023 günü, Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando, J-SİHA ve JİKU destekli olarak icra edilen istihbarata dayalı nokta operasyonunda yaşanan silahlı çatışmada, 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Etkisiz hale getirilen teröristin Hakkari Dağlıca-Alandüz sözde Cilo bölge sorumlusu ve Terörden Arananlar Listesinde turuncu kategoride yer alan "Alişer" intikam kod adlı Emrah Arpak olduğu tespit edildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Deprem istismarcısı! Son dakika: Depremzedelere yardım etmek isteyenleri hedef aldı!
GÜNDEM Depremzedelere yardım etmek isteyenleri hedef aldı!
İzmir'de kız çocuğuna istismarda bulunan taksici tutuklandı
GÜNDEM Babası ıslanmasın diye taksiye bindirdi! Kız çocuğuna ...
İstanbul Pendik'te silahlı saldırı düzenlendi: 1 kişi hayatını kaybetti
GÜNDEM Kapüşonla gizlenip park halindeki araca kurşun ...
7. YARGI PAKETİ MADDELERİ | 7. Yargı Paketi Resmi Gazete'de yayımlandı! 7. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek, neleri kapsıyor? Genel af var mı?
GÜNDEM 7. Yargı paketi Resmi Gazete'de yayımlandı!
Son dakika: Dina'nın ölümünde acılı anne konuştu!
GÜNDEM Dina'nın ölümünde acılı anne konuştu!
Son dakika haberler: Tekirdağ'da otoparkta küfürleşme kanlı bitti! - Öne çıkan haberler
GÜNDEM Otoparkta küfürleşme kanlı bitti!
TOKİ Adana, Eskişehir, Malatya iş yeri kura çekimi canlı yayın izle | 7 Nisan 2023 Adana, Eskişehir, Malatya TOKİ iş yeri kura sonuçları isim listesi
GÜNDEM Adana, Eskişehir, Malatya TOKİ iş yeri kura sonuçları ...
AK Parti milletvekili adayları listesi belirleniyor! AK Parti aday listesi ne zaman açıklanacak?
GÜNDEM AK Parti aday listesi belirleniyor!
İstanbul'da sahte alkol operasyonunda çok sayıda gözaltı!
GÜNDEM Sahte alkol operasyonunda çok sayıda gözaltı!
MEB AÇIKLADI! AÖL sınav tarihleri: 2023 2. dönem Açık Lise sınavları ne zaman ve online mı olacak?
GÜNDEM MEB takvimi ile 2. dönem AÖL sınav tarihleri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.