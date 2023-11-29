Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kadına yönelik şiddetle ilgili Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle kadının beyanının yok sayıldığı tartışmalarına ilişkin, "Kadına yönelik şiddet, ailenin korunması, çocukların korunması konusunda hassasiyetimiz ortada. Bunlar bizim kırmızı çizgimiz. Oradaki bir cümleyi çarpıtmanın hiç alemi yok" dedi.

DHA'nın haberine göre Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM'de AK Parti'nin grup toplantısı öncesi, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bakan Tunç, kadına yönelik şiddet suçlarında kadının beyanının yok sayıldığı iddialarıyla ilgili soru üzerine, AK Parti hükümetleri döneminde, kadına şiddetin önlenmesiyle ilgili çok sayıda mevzuat düzenlemesi gerçekleştirdiklerini söyledi. Bu anlamda şiddetin önlenmesiyle ilgili idari uygulamalar da gerçekleştirdiklerini belirten Bakan Tunç, tartışılan söz konusu genelgede geçen bir cümlenin çarpıtıldığını ifade ederek, "Orada kanıta dayalı politika üretmek, nüfus bazlı saha araştırmalarından yola çıkarak, ıslak verilerle politika üretmeye yönelik bir cümle söz konusu. Yani kadına şiddet olaylarındaki hukuki delillerin tartışılmasıyla alakalı bir konu değil. Tamamen birbirinden farklı. Politika üretmek için, saha analizleri, veriler, istatistiksel durumlarla alakalı olan bir konuyu, sanki kadına yönelik şiddet olaylarında artık delillerle ilgili bir tartışma söz konusu olacak gibi, konuyu maalesef farklı bir yöne çekiyorlar. Bununla alakası söz konusu değil" dedi.

"ÇARPITMADAN İBARET"

Bakan Tunç, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ile ilgili olarak 6284 sayılı yasa olduğunu, bunu uygulama sürecinde de aksama olmadan, soruşturma ve yargısal süreçleri de takip ettiklerini bildirdi. Kadına yönelik şiddetin önlenmesiyle ilgili çok hassas olduklarını vurgulayan Bakan Tunç, "Muhalefetin konuları çarpıtarak, sanki kadına yönelik şiddetin önlenmesinde bir zafiyet varmış algısı oluşturmaya çalıştığını görüyoruz. Bu büyük bir haksızlık. Çarpıtmadan ibaret. Özellikle Cumhurbaşkanlığı genelgesinin tüm ayrıntılarını okuduğunuz zaman bu konuda ne derece kararlı olduğumuz, kadına yönelik şiddet, ailenin korunması, çocukların korunması konusunda hassasiyetimiz ortada. Bunlar, bizim kırmızı çizgimiz. Dolayısıyla kadınlarımızı da, çocuklarımızı da, ailemizi de koruyacak düzenlemeleri ve uygulamaları yapmaya devam edeceğiz. Oradaki bir cümleyi çarpıtmanın hiç alemi yok. O cümle kanıta dayalı politika üretmenin bir yönetişim tabiri olduğunu özellikle saha analizleri, istatiksel verilerle alakalı bir konu olduğunu herkes biliyor. Kadına şiddet olaylarındaki delillerle, oradaki cümlenin hiçbir ilgi ve alakası yok" diye konuştu.

"YARGI SÜRECİNDE EN DOĞRU KARAR ÇIKACAKTIR"

Bakan Tunç, gizli fon davasıyla ilgili soru üzerine, "Bu iddianamede 7 sanık var, 18 de müşteki var. Bu iddianame İstanbul 41'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi ve ilk duruşması gerçekleştirildi. İkinci duruşması da 12 Ocak 2024 tarihinde gerçekleşecek. Yargı ile alakalı bir konu. Yargı elbette ki iddiaları araştıracaktır. Bu iddialar neticesinde kimler suçlu, kimler suçsuz, bu konuda müştekiler, tanıklar, şüpheliler dinlenecektir. Yargısal süreç neticesinde en doğru karar ortaya çıkacaktır" dedi.