Son dakika haberi Bakırköy'de TIR, otobüsün üzerine devrildi!
İstanbul Bakırköy'de daha önce 4 kişilik bir ailenin hayatını kaybettiği sabıkalı üst geçitte korkunç bir kaza daha meydana geldi. Olayda üst geçide çarpan TIR, yanından geçen İETT otobüsünün üzerine devrildi. Otobüs son anda TIR'ın altında kalmaktan kurtulurken kazada otobüste bulunan 8 yolcu hafif yaralandı
Bakırköy'de üst geçide çarpan tırın yanından geçen İETT otobüsünün üzerine doğru devrilmesi sonucu yaralıların olduğu belirtildi.
AA'da yer alan habere göre Bakırköy sahil yolunda Florya istikametine seyir halinde olan bir TIR, üst geçide çarptı.
YOL TRAFİĞE KAPATILDI
Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç, yanında seyreden İETT otobüsünün üstüne doğru devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralıların olduğu belirtilen kaza nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.
8 KİŞİ HAFİF YARALANDI
DHA'nın haberine göre Bakırköy'de alt geçide çarpan TIR, Halkalı Eminönü seferini yapan İETT otobüsünün üzerine devrildi.
Otobüs son anda TIR'ın altında kalmaktan kurtuldu. Kazada otobüste bulunan 8 yolcu hafif yaralandı.