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İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali,genel müdürlük görevini mart ayı itibariyle bırakacağını söyledi. Bali'den boşalan koltuğa Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aran'ın oturması bekleniyor. Bali, düzenlediği basın toplantısında genel müdürlük görevi için genel müdür yardımcısı Hakan Aran'ı önerdiklerini duyurdu. Bali ''Genel Müdürlük görevimi mart sonunda yapılacak genel kurulda bırakacağım. Uygun görülürse yönetim kurulunda devam edeceğim'' dedi. Bankanın 35 yıl kuralını hatırlatan Bali ''35 yıl kuralı işledi. Görevden ayrılmam sürpriz değil. Böyle bir kural olmasaydı da ayrılmayı düşünüyordum'' diye konuştu.

'SİYASETİ HİÇBİR ZAMAN DÜŞÜNMEDİM'

Bali kamuda bir görev üstlenip üstlenmeyeceğine yönelik bir soruyu ise, "Hiçbir zaman siyaset düşünmedim, düşünmeyeceğim. Başarılı siyasetçilerin hepsi, gençlik yılları okul çağlarından başlayarak bu yola girmişler. Deneyimler kazanarak… Bizim deneyimlerimiz bu değil, farklı… Bu nedenle benim iş yapma gayretim ve kariyerimle tam örtüştüğü kanaatinde değilim. Siyaset ayrı bir kulvar. Hiçbir zaman böyle bir şey düşünmedim. Geçmişte gündeme geldi, bizim dışımızda gündeme geliyor zaman zaman.. Bunlar da tahmin ve temenniye dayanan şeyler…” diye yanıtladı.

Adnan Bali'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

Aralık 1986'da bankaya girdim, 34 yılı geçtim, dolayısıyla 35 yıl kuralı işliyor, sürpriz bir konu değil.

15 yıllık üst düzey yöneticiliği yeter. Hayatta önemli olan şeylerden bir tanesi de final yapmayı da bilmektir. Hayatta bazıları parayla, bazıları malla vedalaşamaz, bazıları da makamla unvanla vedalaşamaz. Ama uçtan uca bir sorumluluğu götürebilmek için bunlarla ilgili doğru karar vermeyi bilmek lazım

Çok daha birikimli nesillerimiz, çok daha ileri boyutlara bankayı organizasyonu taşıyacak şekilde çalışacaklar. Her bir arkadaşımızın pozisyonunu ikame edebilecek 3 adayımız var. Biz burada ehliyete, liyakata, düzgün bir yarışma ortamına ve yetkinlikleri bu suretle ortaya çıkaran bir çalışma sistemine sahibiz

İş Bankası ilkeleri, amaçları değerleri olan çok özel çok güzide bir kurum. Milli mücadelenin hemen ardından ülkenin her alanda kalkınması kurulmuş bir kurum. Cumhuriyetle yaşıtız aşağı yukarı

DÜN İSTİFA ETTİĞİNE YÖNELİK HABERLER ÇIKMIŞTI

Dün Bloomberg Haber Ajansı'nda Bali'nin istifa ettiği yönünde bir haber yayınlanmış, banka kaynakları istifa iddialarını doğrulamamıştı. Konu ile ilgili Adnan Bali’nin bugün gerçekleştireceği basın toplantısında söz konusu soruları yanıtlayacağı ifade edilmişti. KAP'a yapılan açıklamada da "Çeşitli basın-yayın organlarında Genel Müdürümüz Sayın Adnan Bali'nin istifa ettiğine dair yer alan haberler asılsızdır. Sayın Adnan Bali görevini sürdürmekte olup konuya ilişkin 06.01.2021 tarihinde düzenlenecek basın toplantısında açıklamalarda bulunacaktır" denilmişti.

BANKANIN 16. GENEL MÜDÜRÜ

1962, İslahiye doğumlu olan Bali, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü mezunu. 1986 yılında İş Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlayan Bali, Fon Yönetimi Müdürlüğü’nde 1994 yılında Müdür Yardımcısı, 1997 yılında Grup Müdürü olarak görev yaptı, 1998 yılında ise Fon Yönetimi Müdürü olarak atandı. 2002 yılında Şişli Şubesi, 2004 yılında Galata Şubesi Müdürü olan Bali, 30 Mayıs 2006 tarihinde Genel Müdür Yardımcılığı’na yükseltildi.

HAKAN ARAN 1990'DAN BERİ İŞ BANKASI'NDA

Bu arada Adnan Bali'nin ardından koltuğa geçmesi beklenen Hakan Aran, 1990 yılında İş Bankası'nda Yazılım Uzmanı olarak göreve başladı. Aran, 2005 yılında Yazılım Geliştirme Bölüm Müdürü oldu. Aran 2008'de ise Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi. Operasyonlardan, Dijital Bankacılıktan ve teknolojiden sorumlu olarak Banka'nın önemli dönüşüm programlarında görev alan Aran, İş Bankası Rusya YK Başkanlığı, Anadolu Sigorta YK Başkan Vekilliği, Türk Telekom YK üyeliği görevlerinde bulundu. 1968 yılında Antakya’da doğan Hakan Aran, 1990 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden mezun olmuş, 2000 - 2001 yılları arasında Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde İşletme yüksek lisans programını tamamladı. Halen İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde Bankacılık Doktorası yapmakta olan Aran, evli ve üç çocuk babası.

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