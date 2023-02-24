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Son dakika haberi - Başakşehir ve Sivasspor'un Avrupa'daki rakipleri belli oldu

UEFA Konferans Ligi'nde gruplarını lider tamamlayan temsilcimiz Medipol Başakşehir ve Sivasspor'un son 16 turundaki rakipleri belli oldu. Medipol Başakşehir, Belçika ekibi Gent ile, Sivasspor ise İtalyan temsilcisi Fiorentina ile eşleşti

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  • CANLI | Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oluyor! Sivasspor ve Başakşehir'in rakibi kim oldu?

    UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi. Gruplarını lider tamamlayan 8 takım kurada seribaşı oldu. Grup liderleri ayrıca rövanş müsabakalarını sahasında oynayacak.
  • CANLI | Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oluyor! Sivasspor ve Başakşehir'in rakibi kim oldu?

    Kurada Türkiye’den Medipol Başakşehir ile Sivasspor, grup aşamasını lider tamamladığı için seribaşı olarak yer aldı. Kura sonucunda Başakşehir, Belçika takımı Gent ile, Sivasspor da İtalyan ekibi Fiorentina ile eşleşti.
  • CANLI | Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oluyor! Sivasspor ve Başakşehir'in rakibi kim oldu?

    UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Son 16 Turu maçları, 9 ve 16 Mart tarihlerinde oynanacak. Final ise 7 Haziran 2023 tarihinde Çekya’nın başkenti Prag'ta bulunan Eden Arena’da yapılacak.
  • CANLI | Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oluyor! Sivasspor ve Başakşehir'in rakibi kim oldu?

    İŞTE UEFA KONFERANS LİGİ SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ
  • CANLI | Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oluyor! Sivasspor ve Başakşehir'in rakibi kim oldu?

    AEK Larnaca - West Ham
  • CANLI | Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oluyor! Sivasspor ve Başakşehir'in rakibi kim oldu?

    Fiorentina - Sivasspor
  • CANLI | Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oluyor! Sivasspor ve Başakşehir'in rakibi kim oldu?

    Lech - Djurgården
  • CANLI | Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oluyor! Sivasspor ve Başakşehir'in rakibi kim oldu?

    Basel - Slovan Bratislava
  • CANLI | Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oluyor! Sivasspor ve Başakşehir'in rakibi kim oldu?

    Lazio - AZ Alkmaar
  • CANLI | Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oluyor! Sivasspor ve Başakşehir'in rakibi kim oldu?

    Sheriff - Nice
  • CANLI | Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oluyor! Sivasspor ve Başakşehir'in rakibi kim oldu?

    Anderlecht - Villarreal
  • CANLI | Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oluyor! Sivasspor ve Başakşehir'in rakibi kim oldu?

    Gent - Başakşehir
  • CANLI | Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oluyor! Sivasspor ve Başakşehir'in rakibi kim oldu?

Haberi Hazırlayan : İnanç Ergülen
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