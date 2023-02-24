Kurada Türkiye’den Medipol Başakşehir ile Sivasspor, grup aşamasını lider tamamladığı için seribaşı olarak yer aldı. Kura sonucunda Başakşehir, Belçika takımı Gent ile, Sivasspor da İtalyan ekibi Fiorentina ile eşleşti.