Instagram’da paylaşmak için en iyi 50 şehir arasında İstanbul!

AA

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, AŞTİ'de faaliyet gösteren bazı otobüs firmalarının, depremi fırsat bilerek bilet fiyatlarını 2-3 kat arttırdığı yönünde ihbarlar geldiği belirtildi.

Depremden etkilenenlerin kullanımı için hayati öneme sahip battaniye gibi birçok eşyanın fiyatının da fahiş oranda arttırıldığı yönünde ihbarlar alındığı belirtilen açıklamada, "İhbarlar üzerine, fiyatları etkileme, mal veya hizmet satımından kaçınma suçlarından Cumhuriyet Başsavcılığımızca inceleme başlatılmış olup, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gerekli talimatlar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.