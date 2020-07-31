İHA

Adıyaman’da Kurban Bayramı'nın 1. gününde üzerlerine baca devrilen karı koca kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybederken, 2 yaşındaki çocukları ise yaralandı.



Üç yıldır evli olan Ferhat Uğurlu ile Semra Uğurlu, 2 yaşındaki çocukları E.U. ile beraber Yunus Emre Mahallesi'ndeki evlerinin damında uyudu. Damda uyuyan Uğurlu ailesinin üzerine baca devrildi. Devrilen bacanın altında kalan anne, baba ve çocuk için olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri çağrıldı.

112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan Uğurlu ailesi, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Ferhat ile Semra Uğurlu çifti yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Acı olayda hayatını kaybeden çiftin 2 yaşındaki kızlarının ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.