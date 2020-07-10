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Sakarya'nın Hendek ilçesinde, hava fişek fabrikası kaynaklı bir hafta içinde iki patlamada 3'ü şehit 10 kişinin yaşamını yitirmesi ülkeyi yasa boğdu. 134 kişinin de yaralandığı ocı olayın ardından belediyelerden art arda yasak kararı çıktı. Dünden itibaren Düzce'nin Kaynaşlı, Bursa'nın Nilüfer, İstanbul'da Kartal, Beşiktaş ve Küçükçekmece, Antalya'nın Konyaaltı, Muğla'nın Marmaris ilçeleri ile Sinop Belediyesi, İzmir ve İstanbul Büyükşehir belediyeleri bundan sonra etkinliklerinde havai fişet kuallanmama kararı aldı. İşte o belediyeler ve alınan karara ilişkin açıklamalar...

İMAMOĞLU SORULARI YANITLADI

İstanbul Büyükşehir Beledeyi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Dudullu-Bostancı Metro Hattı Başlangıç Töreni sonrasında gazetecilerin, Sakarya'da yaşanan patlama sonrasında gündeme gelen hava fişek kullanımıyla ilgili sorularını yanıtladı. İmamoğlu, şunları söyledi: "Sakarya bizi çok üzdü. Dün, tesadüf Ankara'dan İstanbul'a dönerken bir şehidimizin ailesi ile denk geldik ve biraz dertleştik. Bütün şehitlerimize kayıplarımıza çok üzgünüz. Özellikle ikinci olayın, gerçekten bir iş kazası değil, ihmal olduğunu hissediyorum, düşünüyorum. Mutlak soruşturulması lazım.

HAVAİ FİŞEK UYGULAMASI BİTMİŞTİR

Dolayısıyla bu yaşanan Sakarya Hendek'teki olay, trajik durum ister istemez havai fişek gördüğümüzde bile bize, o günleri ve oradaki acı kayıplarımızı hatırlatacak. Dolayısıyla biz, İstanbul'da ne böyle bir uygulamayı yaparız, o bitmiştir, ne de böyle bir uygulamayı İstanbul'un herhangi bir yerinde görmek isteriz. Bu anlamda da Valiliğimizin gereğini yapmasını diliyoruz. Çünkü bazı izinler bizimle ilişkili değil. Ama biz bundan sonra hiçbir etkinliğimizde havai fişek kullanmayacağız. Bunun farklı yöntemlerini buluruz. Çok daha farklı sistemlerle kutlamalarımızı yaparız.

SAYIN VALİMİZLE BU KONUYU KONUŞURUM

Keşke orada bir tek canımız hayatını kaybetmeseydi. Bizim yetkimizde olmayan bir hususu meclise getirmiş oluruz. Dediğim gibi bu konu da valilikler yetkili. İzinler oradan alınıyor. Başka kurumların yaptığı ve bir takım kutlama ile ilgili uygulamalar var. Sayın Valimiz ile bu konuyu konuşurum. Bizimle farklı bir görüşte olmaz diye tahmin ediyorum.

SOYER, İLÇE BELEDİYE BAŞKANLARINA DA ÇAĞRI YAPTI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, belediye etkinliklerinde havai fişek gösterilerine yer verilmeyeceğini bildirdi. Soyer, yaptığı yazılı açıklamada, kentteki kutlamaları tüm görkemiyle sürdüreceklerini ancak 5 dakikalık bir havai fişek gösterisiyle canlıların ölmesine, insanların zehir solumasına, havanın, suyun ve toprağın kirlenmesine izin vermeyeceklerini kaydetti.

Sakarya'daki patlamanın ardından havai fişek gösterileri konusunu gözden geçirdiklerini bildiren Soyer, "Üretiminden gösterisine kadar her yanıyla yaşama zarar veren bu eğlence biçiminden İzmir'de derhal uzaklaşılması gerektiğini düşünüyorum. İzmir Büyükşehir Belediyesinin bundan sonra etkinliklerinde havai fişek kullanmayacağını buradan ilan ediyorum. İzmirli hemşehrilerimin yaşama verdiği kıymeti çok iyi bildiğimden bu konuda beni destekleyeceklerinden şüphe duymuyorum." ifadelerini kullandı.

Soyer, ilçe belediye başkanlarına da etkinliklerde havai fişek kullanmama çağrısında bulundu.

SİNOP BELEDİYESİ: GÖKYÜZÜNÜ COŞKUMUZLA İNLETECEĞİZ

Sinop Belediyesi etkinliklerde 'havai fişek kullanmama' kararı aldı. Sinop Belediyesinden yapılan açıklamada, "Sinop Belediyesi olarak aldığımız kararla düzenleyeceğimiz hiçbir etkinlik, konser ve organizasyonlarda havai fişek kullanmayacağız. Meydanları hep birlikte renklendirecek, gökyüzünü coşkumuzla inleteceğiz" denildi.

AKPOLAT: KULLANMADIK, KULLANMAYACAĞIZ

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat Sakarya'nın Taşkısığı bölgesinde meydana gelen havai fişek patlamasının ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Bugüne kadar kullanmadığımız gibi, bundan sonra da Beşiktaş'ta herhangi bir vesileyle havai fişek kullanmayacağız" dedi.

Beşiktaş'ta gerçekleştirilen etkinliklerde havai fişek kullanılmadığını belirten Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda "Bugüne kadar kullanmadığımız gibi, bundan sonra da Beşiktaş'ta herhangi bir vesileyle havai fişek kullanmayacağız. Canımızın, canlarımızın yanmasına göz yummamız mümkün değil. Hep birlikte yeni teknolojilerle desteklenmiş, doğa dostu ve sürdürülebilir çözümlere odaklanmalıyız" ifadelerini kullandı.

KARTAL'DA YASAKLANACAK

Kartal Belediyesi, ilçe genelinde havai fişek kullanımını yasaklamaya hazırlanıyor. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal'da havai fişek kullanımını yasaklayan bir teklifin Kartal Belediye Meclisi'ne sunulacağını duyurdu.

Sakarya'daki havai fişek faciasının ardından Kartal Belediyesi, ilçe genelinde havai fişeklerin kullanımını yasaklamaya hazırlanıyor. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, havai fişek kullanımının yasaklanması için Belediye Meclisi’ne teklif vereceklerini ifade etti. Havai fişeklerin çevreye olan zararlarına dikkat çeken Başkan Yüksel, “Değerli komşularım, çevremize ve tüm canlılarımıza verdiği zararları açıkça bildiğimiz havai fişeklerin Kartalımızda kullanımını yasaklayan teklifi bir sonraki Kartal Belediye Meclisi toplantımızda gündemimize taşıyacağız” paylaşımını yaptı.

ÇEBİ: HİÇBİR ŞEKİLDE KULLANMAYACAĞIZ

Sakarya'daki havai fişek faciasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, belediyenin yapacağı hiçbir etkinlikte havai fişek kullanmayacaklarını açıkladı.

Küçükçekmece Belediyesi, Sakarya'da havai fişek fabrikasında yaşanan patlama sonrası yeni bir karar aldı. Doğaya ve canlılara verdiği zarar sebebiyle sürekli tartışma konusu olan havai fişekler ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Başkan Kemal Çebi, “Sakarya'da imha edilmek için taşınan havai fişeklerin patlamasıyla hayatını kaybeden askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dilerim. Çevreye ve canlılara zarar veren havai fişeklerin, Belediyemiz tarafından hiçbir şekilde kullanılmayacağını belirtmek isterim” ifadelerini kullandı.

ESEN: MAALESEF BİZE HAYATINI KAYBEDENLERİ HATIRLACAK

Antalya'nın Konyaaltı Belediye Başkanı CHP'li Semih Esen, belediye olarak bundan sonra ilçedeki hiçbir etkinlikte havai fişek gösterisi yapmayacaklarını açıkladı.

Konyaaltı Belediye Başkanı Esen, Sakarya'da 6 gün arayla meydana gelen patlamaların ardından havai fişeklerin ülke gündemine geldiğini kaydetti. Yaşanan acı olaylardan sonra Konyaaltı Belediyesi olarak yeni karara vardıklarını belirten Esen, "Bugünden itibaren hiçbir etkinliğimizde ve gösterimizde havai fişek kullanmayacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz. Havada renkli gösterilere neden olan havai fişekler, maalesef artık bize hayatını kaybedenleri hatırlatacak" dedi.

Bilim insanlarının, havai fişeklerin kuşlara zarar verdiği yönünde de açıklamaları olduğuna değinen Başkan Esen, bu gösterilerin, kuşların göç yollarını değiştirmesine neden olduğu yönünde bilgiler paylaşıldığına dikkat çekti. Havai fişeklerin havada bıraktığı kimyasal maddelerin doğada olumsuz etkileri olabileceğine yönelik açıklamalar olduğunu belirten Esen, "Bugüne kadarki etkinliklerimizde havai fişek kullanmamaya azami özen gösteriyorduk. Artık hiçbir kutlamamızda bu gösteriye yer vermeyeceğiz. Özel gün kutlamalarımızın tüm çoşku ve görkemiyle doğaya, canlılara saygı ile devam edeceğini Konyaaltılıların bilmesini isterim" dedi.

OKTAY: GÖKYÜZÜNÜ COŞKUMUZLA RENKLENDİRECEĞİZ

Sakarya’da birbiri ardına yaşanan kazaların ardından Marmaris Belediyesi, belediyenin hiçbir etkinliğinde havai fişek kullanmama kararı aldı.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Marmaris Belediyesi olarak bundan sonra düzenleyeceğimiz hiçbir etkinlik, konser ve organizasyonda havai fişek kullanmayacağız. Meydanları sevgimizle, gökyüzünü coşkumuzla renklendireceğiz. Yaşasın doğa, yaşasın insan" dedi. Konunun Ağustos ayı meclis gündemine alınarak resmi karara bağlanacağı bildirildi.

ERDEM: BÜTÜN CANLILARIN YAŞAM HAKKINA SAYGI GÖSTERECEĞİZ

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer Belediyesinin hiçbir etkinliğinde havai fişek kullanılmayacağını açıkladı.

Art arda yaşanan üzücü olayın ardından Bursa Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem Sosyal, medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Son yaşanan üzücü olaylardan sonra bütün canlıların yaşam hakkına saygı göstererek artık hiçbir etkinliğimizde havai fişek kullanmayacağımızı sizinle paylaşmak istiyorum."

ŞAHİN: KULLANIMINI YASAKLAYACAĞIZ

Sakarya'daki havai fişek fabrikasının patlamasının ardından Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin ilçede havai fişek kullanımının yasaklanması için Belediye Meclisi'ne teklif verdiklerini açıkladı.

Sakarya’daki havai fişek fabrikasının patlamasının ardından Kaynaşlı Belediyesi havai fişek kullanımının ilçede yasaklanması için harekete geçti. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, havai fişek kullanımının yasaklanması için Belediye Meclisi’ne teklif verdiklerini ifade etti. Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Sakarya'da meydana gelen iki patlama sonrasında, her canlının yaşam hakkına saygılı olmayı ilke edindiğimiz Kaynaşlımızda, çevreye ve insana da zararı ortada olan havai fişeklerin kullanımını yasaklamak için Belediye Meclisimize teklif getireceğiz. İlçemizde bugünden (dün) itibaren Havai Fişek kullanımını yasaklayacağız” ifadelerinde bulundu.