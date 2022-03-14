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Beşiktaş derbi maçtan eli boş döndü

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlı takım, Süper Lig'de 9 maç sonra mağlup oldu

Beşiktaş derbi maçtan eli boş döndü

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında oynanan derbi maçta Galatasaray'a deplasmanda 2-1 yenildi.

Maça iyi başlayan ve üst üste pozisyonlar bulan siyah-beyazlı takım, Kenan Karaman ve Atiba Hutchinson'ın top kayıpları sonrası rakibinin baskısı altında kaldı. Kerem Aktürkoğlu'nun gollerine engel olamayan Beşiktaş, ilk yarıyı 2-0 geride tamamladı.

İkinci yarıda baskı kurmaya çalışan Beşiktaş, iyi kapanan rakibi karşısında pozisyon üretmekte zorlandı. Karşılaşmanın 85. dakikasında Rıdvan Yılmaz'ın golüyle umutlanan Beşiktaş, son dakikada baskı kurduysa da beraberlik golünü bulamadı ve sahadan 2-1 mağlubiyetle ayrıldı.

Bu sezon 8. mağlubiyetini alan Beşiktaş, 45 puanda kaldı.

9 maçlık yenilmezlik serisi sonlandı

Siyah-beyazlı takım, Süper Lig'de 9 maç sonra mağlup oldu.

Ligin 19. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a 1-0 kaybettikten sonra çıktığı 9 karşılaşmada 4 galibiyet ve 5 beraberlik alan siyah-beyazlı ekip, Galatasaray'a 2-1 yenilmekten kurtulamadı.

Deplasmandaki 5 maçlık yenilmezlik serisi de bitti

Beşiktaş, deplasmanda 5 maç sonra mağlubiyet yaşadı.

Dış sahada son olarak İttifak Holding Konyaspor'a 1-0 yenilen siyah-beyazlı ekip, ardından rakip sahada çıktığı 5 maçta 2 galibiyet ve 3 beraberlik alıp, 9 puan toplamıştı.

Dış sahadaki puan kaybı 30'a çıktı

Siyah-beyazlı ekip, deplasmanda 11. kez kazanamadı.

Bu sezon deplasmanda istediği sonuçlara ulaşmakta zorlanan ve sadece 3 kez kazanan Beşiktaş, dış sahada altışar beraberlik ve yenilgiyle 30 puan yitirdi.

Galatasaray deplasmanındaki galibiyet hasreti 5 maça çıktı

Siyah-beyazlı ekibin Galatasaray deplasmanındaki galibiyet hasreti 5 maça çıktı.

Rakibini dış sahada son olarak 2016-2017 sezonunda 1-0 yenen Beşiktaş, sonraki 5 maçta 4 yenilgi ve bir beraberlikle sahadan ayrıldı.

Son 3 maçta 6 gol yedi

Sezonun ikinci yarısına savunmada iyi başlayan ve 7 maçta 4 gol yiyen Beşiktaş, son 3 maçta kalesini gole kapatamadı.

Beşiktaş; Demir Grup Sivasspor (3-2), Medipol Başakşehir (2-2) ve Galatasaray karşısında kalesinde 6 gol gördü.

Karaveli'den erken değişiklikler

Meaçın 32. dakikasında 2-0 geriye düşen Beşiktaş'ta teknik direktör Önder Karaveli, ilk yarıda iki değişiklik birden yaptı.

Karaveli, mücadelenin 39. dakikasında Kenan Karaman ve Güven Yalçın'ı oyundan alıp Michy Batshuayi ile Cyle Larin'i sahaya sürdü.

Önder Karaveli, ikinci yarıya da Atiba'nın yerine Josef'i alarak başladı.

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