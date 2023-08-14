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        Haberler Gündem Son dakika haberi! Bingöl'de ormanlık alanda yangın çıktı - Güncel haberler

        Bingöl'de ormanlık alanda yangın çıktı

        Bingöl'ün Genç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2023 - 20:09
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        Bingöl'de ormanlık alanda yangın çıktı
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        İlçenin Servi köyü kırsalındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü ve Genç Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Karadan ve havadan yürütülen söndürme çalışmalarına bazı sivil toplum kuruluşları ile vatandaşlar da destek veriyor.

        Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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