Emrah Doğru edogru@haberturk.com

İstanbul Maltepe'de, eşinin amcası Fuat Ocak tarafından taciz ve tehditlere maruz kaldığını iddia eden Gökçen Ocak, sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Paylaşımları '#FuatOcakTutuklansın' etiketi ile sosyal medyada destek gören genç anne Gökçek Ocak, yaşadıklarını Habertürk'ten Emrah Doğru'ya anlattı.

Eşi, kızı ve kayınvalidesiyle Gülsuyu Mahallesi'nde aile binasında yaşayan 22 yaşındaki Gökçen Ocak, eşinin amcası Fuat Ocak ve kuzeni Aykut Ocak tarafından tacize uğrayıp, tehdit edildiğini iddia etti. Ocak, daha önce de sabıkası ve yaralaması bulunan, eşinin kuzeni Aykut Ocak'ın 13 Nisan 2020'de kayınvalidesini silahla sırtından yaralandığını anlattı. Olaya ilişkin yargılama devam ederken büyüyen olayda, Gökçen Ocak evinin camlarının, Fuat Ocak ve ailesi tarafından kırıldığını ve kapısının zorlandığını öne sürdü.

'ÖLMEDEN ÖNCE ADALET İSTİYORUM'

Olayların ardından şikâyetlerini geri çekmeleri için Fuat Ocak ve ailesi tarafından devamlı olarak tacize, tehdide ve saldırıya maruz kaldığını ifade eden genç kadın, birçok kez karakola giderek şikâyetçi olduğunu, uzaklaştırma kararı çıkartıldığını fakat Fuat Ocak'ın tehditlerine devam ettiğini söyledi.

Gökçen Ocak, iki senedir süren, sosyal medyada da tepki çeken olayla ilgili şunları anlattı:

"Beş yaşında bir kızım var ve olay anında onunla dolap içerisine saklanıyorum. Ölmek istemiyorum, kızıma annelik yapmak istiyorum. Çok geç olmadan adaletin sağlanmasını istiyorum. Onlar gibi zora ve şiddete başvurmadan, devletimizin onlara gereğini yapmasını istiyorum. Camlarımı kırdılar, kapımı zorladılar. Kapımın önünde duran ayakkabıların içlerine haşereler, böcekler koyuyorlar. Çamaşırlarımı toplamaya çıktığımda kafama tükürüyorlar. Beş yaşında bir kızım var, bunları yaşamak istemiyorum. Ölmeden önce adalet istiyorum.

ŞİKÂYETİ ÇEKTİK, TACİZ VE TEHDİTLER BİTMEDİ, ARTTI

Taşınacak ve kira ödeyecek durumumuz yok. Evimizde huzurumuz ve can güvenliğimiz kalmadı. Baskılara dayanamayarak şikayetlerimizi geri çektik ancak Fuat Ocak ve ailesi tarafından yapılan tehdit ve uğradığımız tacizler sona ermedi. Aksine arttı. Silahlı yaralamaya ilişkin duruşma 2 Ekim'e ertelendi. Fuat Ocak beni 'Oğlum adam değil ki sizi doğru düzgün vuramadı, bu sefer ben sizi kökten halledeceğim' diye tehdit ediyor."