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HaberlerParaSon dakika haberi: Bitcoin risk iştahının kaçmasıyla hızlı bir düşüşe geçti
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Bitcoin risk iştahının kaçmasıyla hızlı bir düşüşe geçti

Yatırımcının azalan risk iştahından kripto para piyasası da etkilendi. Bitcoin yüzde 9.5 gerileyerek 45.770 dolara düştü. Ethereum yüzde 11'i aşan değer kaybıyla 1.455 dolara geriledi

Son dakika haberi: Bitcoin risk iştahının kaçmasıyla hızlı bir düşüşe geçti

Dün 51.000 doların üzerine tırmanan Bitcoin'de bu yükseliş kalıcı olmadı. Bitcoin son 24 saatte yüzde 9.5 gerileyerek 45.770 dolara düştü.

Normalde kripto para piyasasının kendi dinamikleri fiyat hareketlerinde etkili olsa da bu seferki düşüşün sebebi küresel borsalardaki düşüşlerin nedeniyle aynı. ABD tahvil faizlerindeki artış genel olarak yatırımcının risk iştahında düşüşe yol açtı. Riskli varlıklardan kaçış başlarken bu kaçıştan kripto para piyasaları da nasibini aldı.

Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum yüzde 11'i aşan bir gerilemeyle 1.455 dolara düştü. Benzer şekilde Binance Coin de yüzde 10.7'lik değer kaybıyla 222 dolara geriledi.

Dogecoin de bugün yatırımcısına yüzde 12 kaybettirdi.

Kripto paraların toplam piyasa değeri son 24 saatte 110 milyar dolar eriyerek 1.38 trilyon dolar oldu.

COINBASE DOPİNGİ KISA SÜRDÜ

Alında dün ABD'nin en büyük kripto para borsası Coinbase'in halka arz başvurusunda bulunduğunu açıklamasıyla kripto paralara güvende bir tazelenme yaşanmıştı. Bunun etkisiyle de Bitcoin 51.000 doların üzerine tırmandı. Ancak küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler Coinbase'in yarattığı iyimserliği şimdilik silmiş görünüyor.

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