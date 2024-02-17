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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Bodrumspor Boluspor 3 puanı 89'da aldı - Futbol Haberleri

        Boluspor 3 puanı 89'da aldı

        Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Tuzlaspor sahasında Boluspor'a 2-1 mağlup oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2024 - 15:42 Güncelleme: 17.02.2024 - 15:42
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        Boluspor 3 puanı 89'da aldı
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        Sancaktepe 15 Temmuz Stadı'ndaki maçta konuk ekip 10. dakikada Daniel Avramovski ile öne geçti. Ev sahibi takım 31. dakikada Mamba'nın penaltıdan attığı golle skoru eşitledi. Maçta son sözü 89'da Onur Ulaş söyledi Boluspor sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

        Bu sonucun ardından Tuzlaspor, 22 puanda kalırken play-off hedefinden kopmak istemeyen ve aldığı galibiyetle yerini sağlamlaştıran Boluspor puanını 36'ya yükseltti.

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