Üç sektörde de güven arttı

HABERTURK.COM / Ajanslar

Bugün Borsa İstanbul'da tarihi günlerden birisi yaşanıyor. Geçtiğimiz haftayı 119 bin 201 puandan kapayan BIST 100 endeksi yeni haftaya 1.199 puandan başladı.

Bu büyük farkın nedeni Borsa İstanbul'da bugün itibarıyla endekslerden 2 sıfır atılması. Bugünkü güncelleme ile borsada 23 yıl sonra ilk kez sıfır atılmış oldu.

1986 yılında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) adıyla faaliyete başlayan borsada, ilk olarak 1997'de endekslerden iki sıfır atılmıştı.

Uzmanlar, BIST 100 endeksinin 100.000 seviyelerinin üzerinde bulunmasının, hem kullanım zorluğuna hem de psikolojik olarak "pahalı" algısına neden olduğunu belirterek, atılan bu adımın öncelikle sadeleşmeyi sağlayacağını söyledi.

'ŞİRKET DEĞERİ DEĞİŞMEYECEK'

Konuyla ilgili Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada da "Zor ifade edilen endeks değerlerinden sıfır atılarak daha sade bir gösterge ifadesine geçilecek. Şirketlerin değeri, fiyatı, arkasındaki güç ve emek değişmeyecek" ifadeleri kullanıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da konuyla ilgili olarak açıklamada bulundu.

— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) July 27, 2020

Bakan Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yeni bir dönem, yeni bir hafta, yeni bir başlangıç… 23 yıl sonra Borsa İstanbul’da endekslerden iki sıfır atıyoruz, sadeleşiyoruz. Tüm yatırımcılarımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.