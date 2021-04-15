"Sahada ve saha dışında örnek olmak zorundayım. Genç oyuncular bana baktığında deneyim ve performans görmek zorundalar. Sahada 18 yaşında, 30 yaşında oyuncular var. Ben bu yolları geçtim. Ama hala her gün öğreniyorum, karşılıklı. Gençler ve tecrübeli oyuncular deneyimlerini birlikte paylaşıyor."