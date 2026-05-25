Cam silerken bir acı haber daha!
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde cam silerken 4. kattan düştüğü iddia edilen 64 yaşındaki N.K. ismindeki kadın hayatını kaybetti. N.K'nin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor
Giriş: 25 Mayıs 2026 - 09:23
Tekirdağ'da yürek yakan olay, Çorlu ilçesi Kazımiye Mahallesi Bahçeli Evler 3. Aralık Sokak'ta bulunan bir apartmanda yaşandı. Binanın 4. katında yaşayan N.K. (64), iddiaya göre cam sildiği sırada dengesini kaybederek sert zemine düştü.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
AA'daki habere göre çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
