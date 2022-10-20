- "Bu toplantının ana gündemi başından sonuna adalet olacak. Ve adalet dendiğinde, herkes için adalet demek. Bu kimsenin kendi için eğip bükebileceği bir mekanizma değil. Ayrıcalık değil, adalet istiyoruz."

"Fenerbahçe'nin 4 defa lehine, 1 defa aleyhine karar verilmiş. Galatasaray için VAR söz konusu değil."

"Bu bir kurgu ve biz bu kurguyu bozar, yapanın da başına yıkarız."

"Atamalar yapay mı değil mi bilemiyoruz. Ancak kimse bizim aklımızla alay etmesin. Bu atamaların çok bariz bir sebeple yapıldığı ortada."

"Maçlarımızın büyük kısmı iki VAR hakemine verilmiş. Alper Ulusoy'u zaten biliyorsunuz. Malum sadece bize 6 saniye kuralını uygulayan... Bu iki isim görevlerini o kadar iyi yapmışlar ki, sürekli bizim maçlarımıza atanmışlar."

"Geçen sene Rizespor maçımızı yöneten ve o maçtan sonra hakemliği bitme noktasına gelmiş Ali Palabıyık, yine maçımıza atanıyor. Bunun psikolojik etkisinin farkındayız."

"Bir hakem nasıl Galatasaray'ın maçında karşı takımın formasını giyip maça gidebilir? Mete Kalkavan da travmalı hakemlerden biri. Hadi yaptı diyelim, nasıl soruşturma açılmaz?"

"Seferovic'in Trabzonspor maçındaki pozisyonu, ele çarpma, VAR'a gidilmemesi. Fenerbahçe'nin benzer pozisyonda penaltı alması... Gaziantep maçında Abdülkerim'in ikinci sarı ve kırmızısı. Benzer pozisyon Fenerbahçe maçında yaşandı, kart yok."

"VAR'la ilgili konularda uluslararası bir derste bilinen bir metafor varmış. Hakem VAR'a çağırıldığında pozisyonu izleyince, karnına yumruk yemiş gibi olmalıymış. Bizler de taraftar olarak ekran karşısında sürekli yumruğu yemiş gibi hissediyoruz."

"Bu yol sabır gerektiriyor. Hemen her şeyin değişmesini bekliyorsak, nasıl bir yol olduğunu bilmiyoruz demektir. Bunun için kararlılık gerekiyor, sabır gerekiyor ve yılmamak gerekiyor. Gerekenleri yapıyoruz, bundan sonra da çok farklı bir boyutta yapacağız."

"Kayserispor maçında 27. saniyede pozisyon oluyor. 20 saniye sonra korner kullanılıyor, demek ki 20 saniyede bu pozisyon izlenmiş. Ancak pozisyonun tekrarı 5. dakikada gösteriliyor ve doğru açı da 9. dakikada gösteriliyor. Ancak Galatasaray'ın aleyhine olduğu zaman, bu pozisyonlar hemen gösteriliyor."

"TFF'de bu görüntüler inceleniyor ancak Icardi'nin pozisyonunda net bir açı yok. Belçikalı bir yetkili pozisyonun penaltı olduğunu fark ediyor ve kale arkası kamerası olduğu sonra akıllarına geliyor."

"Yönetmenlerin seçtiği görüntülerin, kulüpler tarafından gönderildiği çok bariz. Yayıncı kuruluş, gol atan oyuncunun ailesinin olduğu locayı nereden biliyor? Yayıncı kuruluşla VAR aynı görüntüleri inceliyor, yani böyle bir irtibatınız varsa başka şeyler de olabilir."

"O kadar uzman göz, birlikte inceleme yaparken bariz olan konuları görmezden geliyorlar. Bu işi kasıtlı yapan bir kurum var, kimse kimseyi geri zekalı zannetmesin. İnsanları gerçekten bezdirdiniz. Bundan sonra herkesin yaptığı şey ortaya çıkacak."

"Kararları birilerine hizmet etmek için alanlara karşı mücadelemiz bugün başlıyor."

SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR...