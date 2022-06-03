Fenerbahçe'de son dakika! Jorge Jesus imzayı attı

Fenerbahçe'de yeni hoca Jorge Jesus imzayı attı.

Ali Koç'un açıklamaları:

"Ben çok az konuşacağım. Hocamızı tanıyın istiyorum. Bizim için zor bir karar oldu... Bu sezonu istediğimiz gibi bitiremedik. İsmail Hoca'ya teşekkür ediyorum. Asıl teşekkürü yarın kongre üyelerimizin önünde yapacağız.

PRAG MAÇINDAN İTİBAREN TAKIMI İZLEMEYE BAŞLAMIŞ

Jorge Jesus ile Benfica'dan ayrıldıktan 4 gün sonra konuştuk. Ancak kendisi o gün futbol bile konuşmak istemiyordu. Nisan ayı itibariyle Jesus ile görüşmelerimiz arttı. Eski yöneticimiz Emre Can'ın da katkıları oldu. Portekiz'e gidip geldik. Mayıs ayının başlarına doğru somutlaşmaya başladı. Meğerse hoca, Slavia Prag maçından itibaren takımı izlemeye başlamış. Biz bunları çok sonra öğrendik. Kimyamız uyuştu.

Zor bir karar benim için, bizim için... Bu karar birden bire nisan veya mayıs ayında filizlenen bir karar olmadı. Sezonu bir kez daha istediğimiz noktada bitiremedik. İsmail hocaya teşekkür ediyorum ancak asıl teşekkürü yarın yapacağız. İmkanlarımızın el verdiği çerçevede, dünya çapında kendini kanıtlamış bir hoca hedefimizi paylaşmıştık. İsmail hocaya görevi verdiğimizde de açık ve net şekilde bunu söylemiştim. Tercihlerin bir tanesinde, İsmail hocamız da bizimle çalışacaktı.

Bir Türk takımının getirebileceği en üst seviye hocayı getirmenin mutluluğunu ve geleceğe dair sunduğu umudu koyduğumuzda, burada olmaktan dolayı son derece mutluyuz.

JORGE JESUS BİZE EV ÖDEVLERİ VERDİ

Hocamız 1 yıllık sözleşme yapmak istedi. Gittiği her yerde 1 yılla başlıyor. Hocamız, Fenerbahçe'yle şampiyonluk yaşadığında buraya olan bağları güçlenecektir. Bundan hiç şüphem yok. Samandıra ile ilgili tespitleri, otobüsümüzle ilgili tespitleri, koltukların rengine kadar pek çok konuda bize ev ödevleri verdi. Ayın 13'üne kadar hepsini yapmaya çalışacağız.

Önümüzdeki yılın planıyla ilgili toplantı yaptık. Hocamız eksik bölgeleri tespit etti. Her bir bölge için 5'er alternatif var. Bu isimlerin hiçbiri basında yok. Sizler sayesinde çıkan isimlerin hiçbiri yok.

TARAFTARA AÇIK İDMAN

Biz, taraftarlarımızın önünde imza atıp atmama konusunu istişare ettik. Şahsen tarzım değil ama çok düşündük. Buraya kadar gelip büyük şovlarla imza atan oyuncuların başarılı olmadıklarını kafamızda not ettik. Ben de totem ve uğura inanan biriyim. Stadın bir kısmı inşaat halinde. Bu yüzden böyle yapmaya karar verdik. Taraftarlarımızın anlayışla karşılamasını bekliyorum. Hocamız ilk idmanı taraftara açık yapmak istiyor.

JESUS'UN MAAŞI

Mesut Özil geldiğinde de maaşıyla ilgili benzer tartışmalar yapıldı. Arsenal'de o kadar alıyor, buraya gelmez demişlerdi. Aynı şeyi Jesus için de söyleyebilirim. Cevap vermeyi gereksiz buluyorum."

KİM'İ TUTMAK ZOR

Crespo, Rossi, Kim Min-Jae'ye ilgi var. Kim'i tutmak zor ama elimizden geleni yapacağız. Dünya çapında bir oyuncu. Gelen teklifleri umarım değerlendirmek zorunda kalmayız. Hoca da tutmak istiyor. Ama 'Rekor bir rakam gelirse, yerlerini doldururuz' dedi."

10 gün sonra sezonu açıyoruz ve hala yabancı sayısı, transfer harcama limitleri belli değil.

Yabancı sınırını, harcama limitini bilmiyorum ama transfer yapmak zorundayım."

JORGE JESUS'UN AÇIKLAMALARI:

Portekizli hoca sözlerine "Hazır mısınız?" diyerek başladı:

Burada olmak benim için büyük bir gurur. Türkiye'ye, Fenerbahçe'ye gelirken Avrupa'nın en büyük kulüplerinden biri olduğunu bilerek geldim. Beklentileri de biliyordum.

ŞAMPİYON OLMAYA GELDİM

Fenerbahçe, Avrupa'nın en büyük kulüplerinden. Başkanımızın ilgisi, taraftarlarımızın ilgisi inanılmazdı. Buraya maddi sebeplerle gelmedim çünkü beni isteyen başka kulüpler de vardı. Ancak ben tutku içi buraya geldim. Tutkulu taraftarlara sahip bir takımda olmak istiyordum. Benim çalışma metodum, Fenerbahçe taraftarlarına benziyor. Ben de işime tutkuyla bağlıyım. Büyük bir takımda çalışmak istedik ve geldik. Kendi işime güveniyorum. Burada başarılı olmak için tüm şartlar uygun. Bu sene şampiyon olmak istiyoruz, şampiyon olmak için geldim.

Başkanımız ilk günden beri çok kararlı şekilde beni istediğini gösterdi. Bu benim için gerçekten önemliydi. Kararlılığı beni ikna etti. Kararlı insanları severim. Onu bu şekilde görmem, buraya gelme kararımı çok etkiledi.

"Benfica yıllar önce Fenerbahçe maçında şanslı mıydı?"

O seneki Fenerbahçe çok kuvvetliydi. Ama futbolda şans da lazım. Şans bizim için belirleyici oldu. Fenerbahçe maçları hafızamda yer ediniyor.

Futbolda sistem önemli ama başka önemli şeyler de var. Oyuncular da çok önemli. Elinizdeki oyuncular için en ideal sistemi belirlemelisiniz. Genellikle 4-4-2 oynadım ama maça ve rakibe göre sisteminizi değiştirebilirsiniz.

Kim Min-Jae çok iyi, Avrupa'da her takım isteyebilir. Arda Güler çok yetenekli, gelişecek. Takımımıza yardım edeceğinden hiç şüphem yok.

MESUT ÖZİL İÇİN KARAR VERİLDİ

Futbolda geçmişte başardıklarınız çok önemlidir. Fenerbahçe 8 yıldır şampiyon olamıyor. Mesut Özil, gerçekten çok iyi bir geçmişe sahip ama benim de kulüple ilgili fikirlerim var. Kendisiyle ilgili alınan karara aynı şekilde devam edeceğim. Burada önemli olan Jorge Jesus, Mesut Özil, başka bir isim değil. Fenerbahçe. Ben de Fenerbahçe'deki oyuncularla devam edeceğim.

TRANSFER AÇIKLAMASI: KADRO DEVRİMİ YAPMAYACAĞIZ

Transfer edeceğimiz futbolcuların bir kısmı Türkiye'de pek fazla tanınmayan oyuncular olabilir. Miguel Crespo gibi... Takımın maddi olarak içinde bulunduğu durumun farkındayım. Bizim için önemli olan takımın kalitesini artırabilmek, devrim yapmayacağız, sadece denge sağlamak istiyoruz. 4-5 oyuncu alacağız. Kulübün maddi şartları içinde elimizden geleni yapacağız. Fenerbahçe'nin çok kaliteli oyuncuları var. Ofansif anlamda biraz daha yaratıcılık katacak oyunculara odaklanacağız. Futbolda bireysel oyunu, kolektif oyunla birleştirmeniz gerekiyor.

Belirttiğim gibi; Fenerbahçe'nin şartları en iyi seviyede. Kontrat konusunda bu benim için yeni değil. 1 yıllık imza atarım. Maddiyat değil, sportif kısmı daha çok önemsiyorum. İşler yolunda giderse kontratı yenileriz. Portekiz dışında çalıştığımda hep bunu yaptım.

Tutkulu taraftarların olduğu her ülkede geçerli bir problem hakem konusu. Çok tutkulu olduğumuz zaman bu, görüşlerimizi etkileyebiliyor. Hiç şüphe yok ki Türkiye'de iyi ve büyük hakemler olduğunu biliyorum. Sonuç istediğimiz gibi olmadığında suçu hakemlere atmamamız gerekiyor. Benim prensiplerimden biri de bu."