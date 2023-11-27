Son dakika haberi CHP'den Tanju Özcan kararı Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi, ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın af talebini kabul etti. Özcan da sosyal medya hesabından, "Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özcan da, "Az önce güzel haberi Bolu İl Başkanımız Tahsin Mert Karagöz'den aldım. Baba Evi'ne döndüm" paylaşımında bulundu

Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi, ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın af talebini kabul etti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özcan da, "Az önce güzel haberi Bolu İl Başkanımız Tahsin Mert Karagöz'den aldım. Baba Evi’ne döndüm. Başta Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin Parti Meclisi üyelerine şükranlarımı sunarım. Atatürk’ün partisinde ve onun ilkeleri çerçevesinde siyaset yapmaya devam edeceğim. Her şey çok daha güzel olacak" ifadelerini kullandı.