        Son dakika haberi: CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den yol haritası için toplantı

        CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den yol haritası için toplantı

        CHP Grup Başkanı Özgür Özel başkanlığında "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu Toplantısı" TBMM'de başladı. Özel, toplantının ardından partisinin milletvekilleriyle gruplar halinde görüşecek

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 01 Haziran 2026 - 10:20 Güncelleme:
        Özel'den yol haritası için toplantı

        CHP Grup Başkanı Özgür Özel, dün gerçekleştirdiği MYK toplantısının ardından, bugün CAO Yürütme Kurulu'nu TBMM'de topladı. Saat 09.45 başlayan toplantıda partiye yönelik mutlak butlan kararının ardından Özel ve yönetiminin yol haritası ele alınacak.

        OLAĞANÜSTÜ KURULTAY ÇALIŞMALARI BAŞLADI

        ANKA'da yer alan habere göre Özel ve yönetimi bugün, ayrıca olağanüstü kurultay için delege imzası toplamaya başlayacak. Seçimli olağanüstü kurultayın gerçekleşebilmesi için delegelerin salt çoğunluğunun imzası gerekiyor.

        Bu durumda bin 134 kurultay delegesinden 568'inin imza vermesi durumunda CHP olağanüstü kurultaya gidecek. İmzaların 15 iş günü içerisinde toplanması gerekiyor.

        MİLLETVEKİLLERİYLE GÖRÜŞECEK

        Özel, CAO toplantısının ardından partisinin milletvekilleriyle gruplar halinde bir araya gelecek. Mutlak butlana desteğini açıklayan milletvekilleri görüşmede yer almayacak. Bu görüşmelerin de yol haritasının şekillenmesine katkı sağlayacağı ifade ediliyor.

        MYK’DA ALTI YENİ İSİM

        Alınan bilgilere göre Özel, dün yapılan MYK toplantısıyla birlikte MYK'ya daha önce MYK'da görev yapmış halen CAO'da Politika Kurulu Başkanı olarak görev yapan altı isim ekledi. Buna göre Gamze Taşcıer, Murat Bakan, Suat Özçağdaş, Aylin Nazlıaka, Sevgi Kılıç ve Yalçın Karatepe, MYK’ya dahil edildi.

        Özel’in yarın genişletilmiş bir MYK toplantısı daha yapabileceği ifade ediliyor.

        CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde açıklamalarda bulundu

        Son dakika... 'Mutlak butlan' kararının ardından CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, 2 buçuk yıl sonra parti genel merkezine gitti. Kılıçdaroğlu, "Halkla Bayramlaşma" programında açıklamalarda bulundu

