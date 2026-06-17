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        CHP'li Umut Akdoğan: Parti üyeliğim silindi

        CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Siyasi Partiler Sicil Bürosu'ndan alınmış 17 Haziran 2026 tarihli resmi sorgulama belgesini paylaştı. Belgede, "Herhangi bir siyasi parti üyelik kaydınız bulunmamaktadır" ifadesinin yer aldığı görüldü

        Kaynak
        anka
        Giriş: 17 Haziran 2026 - 11:45 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        CHP'li Akdoğan: Parti üyeliğim silindi

        CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Siyasi Partiler Sicil Bürosu'ndan alınmış 17 Haziran 2026 tarihli resmi sorgulama belgesini paylaştı.

        Söz konusu belgede, "Herhangi bir siyasi parti üyelik kaydınız bulunmamaktadır" ifadesinin yer aldığı görüldü. Akdoğan duruma tepki göstererek şunları kaydetti:

        "Bu ne acele? YDK’ya hukuksuz bir sevk var. İtiraz ettik. YDK’da savunma hakkımız var. Mahkemeye itiraz hakkımız var. Biz CHP üyesiyiz. Bir yanlışla tedbiren partideki görevlerimiz varsa (benim yok) onların önüne set çektiniz, parti üyeliğini öyle kafanıza göre silemezsiniz" dedi.

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