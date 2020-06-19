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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Çin Halk Cumhuriyeti Merkez Bankası arasında 2019 yılında yenilenen swap (para takası) anlaşması çerçevesinde Çin Yuanı (CNY) fonlamasının ilk kullandırımlarının 18 Haziran'da yapıldığı duyuruldu.

'TÜRK ŞİRKETLERİ ÇİN'DEN İTHALATLARINI YUAN CİNSİNDEN ÖDEME YAPARAK GERÇEKLEŞTİRDİ'

TCMB'den yapılan açıklamada ''Bu sayede ilgili bankalar aracılığı ile çeşitli sektörlerdeki Türk şirketleri, Çin’den ithalatlarını CNY cinsinden ödeme yaparak gerçekleştirmiştir. Swap anlaşması kaynaklarının kullanılmış olması, uluslararası ticaret ödemelerinde yerel para kullanımı ve Türk firmalarının uluslararası likiditeye erişimi açısından önem arz etmekte olup aynı zamanda her iki ülke arasındaki mali işbirliğini de güçlendirecek bir adım olarak değerlendirilmektedir'' denildi.

'TİCARİ BANKALAR DA ÜRÜN YELPAZELERİNİ GENİŞLETEBİLİR'

Açıklamada ticari bankaların da uluslararası faaliyetlere ilişkin ürün yelpazelerini, söz konusu swap anlaşmasını dayanak alan bir strateji ile genişletebilecekleri belirtildi. TCMB'nin uluslararası ticaret ödemelerinin yerel para birimleri ile yapılmasının yanı sıra swap anlaşmalarını ve bu kaynaklarının kullanımını desteklemeye devam edeceği vurgulandı.

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