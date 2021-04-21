Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi Açılış Programı’nda açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Türkiye olarak kardeşliğimizin gereğini yerine getirerek 30 yılı aşkın süredir Arnavutluk'un sosyal ve ekonomik kalkınmasına her türlü desteği verdik.

Sizlere son olarak 23 Aralık'ta Türkiye tarafından inşa edilen konut projesinin temel atma töreninde hitap etme fırsatım olmuştu. Depremler kapsamında Arnavutluk'un A ve B planlarının yanı sıra yanımızda Türkiye var denilmişti. Biz de Arnavut kardeşlerimizin yanında olduğunu göstermiştik.

Bugün de Arnavutluk'un sağlık altyapısına katkı sağlayacak Dostluk Hastanemizin açılış törenine birlikte icap ediyoruz. Ülkelerimiz arasındaki dostluk ve kardeşlik bağını bir adım daha ileri taşıyarak stratejik ortaklığımızı resmileştirmiştik. Arnavutluk'ta 150 yataklı hastanenin 3 ayda inşa edilmesi hususundaki kararımızı açıklamıştık."