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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İlim Yayma Ödülleri'nin akademi dünyasında gördüğü ilgi cemiyetimizin ve vakfımızın bu alanda da sağlam bir temele sahip olduğunu gösteriyor. Milli, ahlaki, dini, manevi ve kültürel değerleri benimseyen, koruyan, geliştiren, vatanını ve milletini seven bir neslin yetişmesi misyonuyla yürüttüğünüz çalışmalarda ömrüm vefa ettikçe yanınızda olacağım." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlim Yayma Vakfınca Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen 2021 İlim Yayma Ödülleri Töreni'nde, ödül sahiplerini tebrik etti.

Tarihi ilim ve irfan cehdiyle dolu İlim Yayma Cemiyeti'nin mücadelesinin 1951 yılında başladığını belirten Erdoğan, vakıf statüsüyle de yarım asra yaklaşan bir geçmişe sahip olduğunu söyledi.

Cemiyetin 178 şubeye, 189 öğrenci yurduna, 67 eğitim merkezine ulaşan 70 yıllık tarihinin yeni nesillere örnek olacak mücadele örnekleriyle bezeli olduğunu dile getiren Erdoğan, tek amacı insan yetiştirmek olan cemiyetin, milletin, özellikle de yeni nesillerin milli ve manevi değerlerini güçlendirmek için verdiği hizmetlerin saymakla bitmeyeceğini ifade etti.

"ÜLKEMİZİN İLK İMAM HATİP OKULU"

Kendisinin de İlim Yayma Cemiyeti'nden hizmet aldığını ve o hizmetle yetiştiğini anlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Rahmetli Menderes'in hakim kıldığı demokrasi ve özgürlük ikliminde, cemiyetimizin öncülüğünde ülkemizin ilk imam hatip okulu açılmıştır. Vakfımızın kurucularından birinin de rahmetli Turgut Özal olduğunu hatırlatmak isterim. Nesiller boyunca elden ele taşınan bu hizmet bayrağı inşallah bizden sonra da aynı şekilde dalgalanmaya devam edecektir. Bugün de cemiyetimiz öğrenci yurtlarıyla eğitim merkezleriyle burslarıyla ödülleriyle yerli ve milli duruşuyla ülkemiz sivil toplum kuruluşları arasında öncü bir role sahip. Mutluyum, özellikle de büyük ödülü, herhangi bir torpil söz konusu değil, Prof. Dr. Zekai Şen hocamızın almış olmasından dolayı da mutluyum. Zira İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken Zekai Şen hocamızdan İSKİ'de çok istifade ettik. Zira Veysel Eroğlu hocamızla birlikte onlar da o zaman İSKİ'yi gerçekten tırmandırdılar ve susuz İstanbul'u suya kavuşturdular. Kendilerinden Allah razı olsun."

"ÖMRÜM VEFA ETTİKÇE YANINIZDA OLACAĞIM

Güven, gönüllülük, fedakarlık, samimiyet, kuşatıcılık, emanet, ehliyet ve vefa değerleriyle faaliyetlerini yürüten cemiyetin hayırlı hizmetlerini arttırarak sürdüreceğine inandığını kaydeden Erdoğan, "İlim Yayma Ödülleri'nin akademi dünyasında gördüğü ilgi cemiyetimizin ve vakfımızın bu alanda da sağlam bir temele sahip olduğunu gösteriyor. Milli, ahlaki, dini, manevi ve kültürel değerleri benimseyen, koruyan, geliştiren, vatanını ve milletini seven bir neslin yetişmesi misyonuyla yürüttüğünüz çalışmalarda ömrüm vefa ettikçe yanınızda olacağım." ifadesini kullandı.

"Kuruluşundan bugüne kadar İlim Yayma Cemiyetine hizmetlerine, malıyla mülküyle vaktiyle kalbiyle katkısı olan herkesten Allah razı olsun." diyen Erdoğan, cemiyetin kurucularından, destekçilerinden ve bağışçılarından ahirete irtihal edenlere Allah'tan rahmet, hayatta olanlara sağlık ve afiyet diledi.

FAİZ MESAJI

Son 8 yıldır yaşadığımız her hadisenin sonunda ekonomi hep vardı.

Neymiş efendim faizleri düşürüyormuşuz benden başka bir şey beklemeyin. Bir Müslüman olarak naslar neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğim. Hüküm bu.

Diğer ülkeler hayata geçirdiğinde alkışlanan her adım, Türkiye teşebbüs ettiğinde akıl dışı bir saldırıyla karşılaşıyoruz.

Altı sıfırı çıkardığımız zaman bana karşı çıkanlar, Taksim Meydanında anırırım diyen köşe yazarları hala aynı şeyleri yazıyorlar. Faiz zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapan hükmü bizim için sıradan bir şey değildir.

Son 19 yıldır attığımız her adımda önümüze çıkartılan engellerin arkasındaki saik neyse, bugünlerde yaşananların sebebi de aynıdır.

Fiyat artışlarının insanlarımızın günlük hayatında çıkardığı sıkıntıları elbette biliyoruz. Ama vesayete terör örgütlerine, darbecilere nasıl direniyorsak bunlara da direceğiz.

Bu ülkeyi bir dolar karşılığında vatanlarını satanların ellerine de bırakmadık, bırakmayacağız.

TÜSİAD'A YANIT

Ey TÜSİAD ve yavruları sizin teke göreviniz var, yatırım, istihdam ve büyüme. Kalkıp da hükümete saldırmanın yollarını aramayın bizimle mücadele edemezsiniz. Sizin cinsinizi de cibilliyetinizi de iyi biliyoruz. Sizin derdiniz başka. Siz acaba bu hükümeti nasıl çökertiriz de sömüreceğimiz bir hükümeti nasıl iş başına getiririz diye düşünüyorsunuz.

Döviz kurundaki istikrarı piyasanın kendi işleyişi içinde sağlayacağız. Ekonomide bir tabir vardır dere kendi yatağında akar.

Türk ekonomisi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da serbest piyasa ekonomisi kurallarına uygun şekilde yoluna devam edecektir.

George, Hans bunlar gelip de bizim Merkez Bankamızın döviz rezervini yükseltmeyecek. Biz yükselteceğiz, bundan hiç endişeniz olmasın.

Pazartesi gününden itibaren finans dünyasında sıkıntılar yaşanacakmış ya bunu ancak ihanet içindekiler söyler. Merak etmeyin böyle bir durum söz konusu değil biz dimdik ayaktayız.