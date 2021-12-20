MÜSİAD'dan ekonomik gelişmelere dair açıklama

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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ekonomik gelişmelere dair basın açıklaması yayınladı:

"Türkiye ekonomisi; yalnızca döviz kuruna indirgenerek değerlendirilemez. Son 20 yıldır serbest piyasa koşullarından ödün vermeden yıllık %5,3 büyümeyi başaran ekonomimizin, bu süreci de atlatacağına olan inancımız tamdır."

"Bilindiği üzere, modern ekonomiler en az maddi sermaye kadar sosyal sermayeye de ihtiyaç duymaktadır. Sosyal sermayenin başlıca kaynağı ise güven faktörüdür. Üzülerek görmekteyiz ki son dönemde makroekonomik temellere dayanma suni bir güvensizlik ortamı oluşturulmaya çalışılmaktadır."

"MÜSİAD olarak bizler, reel ekonomik göstergelerle değil algılarla yön verilen her türlü ekonomik iklimin karşısındayız. Zira yılın ilk 3 çeyreğinde yüzde 11,7 büyüyen son 12 aylık ihracatı 220 milyar doları aşan, son 3 aydır cari fazla veren Türkiye ekonomisi; yalnızca döviz kuruna indirgenerek değerlendirilemez."

"Türkiye ekonomisi, gerek iç gerekse dış kaynaklı bütün algı manipülasyonlarına karşı, geçmişte olduğu gibi bugün de dimdik ayaktadır. Son 20 yıldır serbest piyasa koşullarından ödün vermeden yıllık ortalama yüzde 5,3 büyümeyi başaran ekonomimizin, bu süreci de atlatacağına olan inancımız tamdır."

"Bu bağlamda sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde uygulamaya konulan; üretim, yatırım, ihracat ve istihdam odaklı kazanımlarımızı katbekat artıracağına inandığımız düşük faiz odaklı politikamızın destekçisi olduğumuzda yeniden ifade ediyoruz."