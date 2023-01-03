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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Memur ve emeklilerin maaş zammı yüzde 25

Memur maaşlarına ve emekli aylıklarına enflasyon farkına ilave olarak refah zammı yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memur ve emeklilere verilecek refah payının yüzde 8.5 olacağını açıkladı. Sözleşmeli personele kadro verilmesine ilişkin düzenlenen törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜİK’in açıkladığı verilere göre memur ve emeklilere maaş artış oranının yüzde 16.48 olarak belirlendiğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Memur, memur emeklileri ve diğer tüm emeklilerinin maaş artış oranını yüzde 25 olarak uygulayacağız” dedi. Böylece memurlarda yıllık maaş artışı yüzde 77.11 oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Memur ve emeklilerin maaş zammı yüzde 25
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da "Sözleşmeliye Kadro Şöleni" programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan buradaki konuşmasında memur, memur emeklileri ve diğer tüm emeklilerin maaş artışının yüzde 25 olarak uygulanacağını açıkladı. Böylece memurlarda yıllık maaş artışı yüzde 77.11 oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan satır başları şöyle:

-Enflasyondaki düşüş seyrinin devam edeceğini göreceğiz. Bu yıl enflasyonun üzerindeki köpüğü tamamen alıp, önümüzdeki sene gündemimizden tamamen çıkartmayı hedefliyoruz.

-Maaş artış oranı yüzde 16.48 olarak ortaya çıkmıştır. SSK ve Bağ-kur emeklilerinde bu oran 15.4 olarak çıkmıştır.

-Memur, memur emeklileri ve diğer tüm emeklilerimizin maaş artış oranını yüzde 25 olarak uygulayacağımızın müjdesini vermek istiyorum.

-Eş durumu mazereti için diğer eşin de kamu personeli olma şartı aranmayacak. Kullanılmayan izinleri bir sonraki yıla aktarabilecekler. Ücretsiz izne ayrılma hakları da bulunacak.

- Kısa süre önce yaklaşık 500 bin sözleşmeli personelimizin kadro beklentilerine yanıt verdik. Geniş bir alandaki sözleşmeli personelimize kalıcı çözümler üretiyoruz.

-500 bin kardeşlerimizle ailelerini etkileyen bu adımın hayırlı olmasını diliyorum. Halka hizmeti hakka hizmet olarak gören bir anlayışa sahip olarak, milletimize bu anlayışla hizmet ediyoruz.

'SENDİKACILIK EMEKÇİNİN HUKUKUNU SAVUNMAKTIR'

-Sendikacılık, salt ücret pazarlığı yapmak değildir. İster kamu ister özel sektör olsun, emekçinin hukukunu savunmaktır. Sendikalar da hak ve adalet mücadelesinin en ön safında yer alır. Sendikaların etkinliğini ve gücünü belirleyen unsur toplumla aynı yöne bakmasıdır.

-Türkiye olarak bir asrı bulan, gerek hak ve özgürlükler gerekse ekonomik kalkınma mücadelemizde bu acı hakikate şahitlik ettik.

-Gerilimin, kutuplaşmanın körüklendiğini gördük. Kimi sendikaların piyon olarak kullanıldığını ve desteklendiğini gördük.

'BELEDİYELERDE KAPININ ÖNÜNE KONANLAR GÖREVLERİNE DÖNECEK'

-Sendikacılık adı altında 5’li çete olarak darbecilere alkış tuttuğunu gördük.

-27 Nisan bildirisinden Gezi olaylarına ve 15 Temmuz ihanetine kadar tüm saldırılardan üstesinden Memur-Sen camiasıyla birlikte geldik.

-Büyükşehir belediyeleri dahil kapının önüne konanları gördük. Onlar yasal düzenleme ile görevlerinin başına dönecek.

-17,1 milyar TL tutarındaki kaynağı, güncel tutarıyla 260 milyar TL olarak çalışanlarımıza biz ödedik.

-Kamu görevlilerimizi enflasyon karşısında asla ezdirmedik.

-En düşük devlet memuru aylığı sadece 392 TL iken biz bunu 2022 Temmuz’unda 9105 TL’ye yükselttik.

-Türkiye’nin son 20 yılı ücretli çalışanların enflasyon karşısında en güçlü olduğu ve asla ezilmediği yıllar olarak tarihe geçmiştir.

-2023 seçimleri Türk siyaset sahnesinin 6’lı masa denen 6 benzemezin entrikalarından tamamen kurtuluşumuzun da miladı olacaktır.

Haberi Hazırlayan : Naime Sert

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