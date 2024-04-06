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        Haberler Dünya Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistanlı mevkidaşı Zerdari'yle telefonda görüştü

        Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistanlı mevkidaşı Zerdari'yle telefonda görüştü

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 06.04.2024 - 22:22 Güncelleme: 06.04.2024 - 22:22
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Cumhurbaşkanı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Türkiye ile Pakistan ilişkilerinin ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke ilişkilerini her alanda güçlendirme kararlılığını ifade etti.

        Erdoğan, örnek ikili ilişkilerin gelecek dönemde gerçekleştirilecek Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı ile daha da perçinleneceğini belirtti.

        Pakistan'daki terör saldırılarında yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zerdari'nin Kadir Gecesi ve yaklaşan Ramazan Bayramı'nı da tebrik etti.

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