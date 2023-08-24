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        Haberler Dünya Danimarka Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Dışişleri'ne çağrıldı

        Danimarka Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Dışişleri'ne çağrıldı

        Kur'an-ı Kerim'in yakılması eylemlerine devam edilmesi üzerine Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı beşinci kez Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 16:42 Güncelleme: 24.08.2023 - 17:02
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        Danimarka Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Dışişleri'ne çağrıldı
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        Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği ve bazı Müslüman ülkelerin büyükelçilikleri önünde İslam dininin kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'in yakılması eylemlerine devam edilmesi üzerine, Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı, bugün Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

        Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı, daha önce de 18-21-22 ve 23 Ağustos'ta yine aynı konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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        #Danimarka
        #türkiye
        #dünya
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