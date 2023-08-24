Danimarka Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Dışişleri'ne çağrıldı Kur'an-ı Kerim'in yakılması eylemlerine devam edilmesi üzerine Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı beşinci kez Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği ve bazı Müslüman ülkelerin büyükelçilikleri önünde İslam dininin kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'in yakılması eylemlerine devam edilmesi üzerine, Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı, bugün Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı, daha önce de 18-21-22 ve 23 Ağustos'ta yine aynı konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı.

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