Ankara polisi yaptığı çalışmalar neticesinde; çatışma bölgelerinde bulunan DEAŞ silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları istihbar edilen ve bir kısmının çatışma bölgelerinde bulunduğu geçmiş yıllarda terör örgütü içerisinde görev aldıkları bilgileri elde edilen 14 şüpheli yakalandı
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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