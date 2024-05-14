DEAŞ operasyonunda 56 gözaltı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Bozdoğan-38" operasyonlarında 56 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya açıklamasında şunları söyledi:

Yerlikaya, Şanlıurfa, Konya, Hatay ve Denizli’de gerçekleştirilen operasyonlarla ilgili şunları kaydetti: "Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Şanlıurfa ve Konya’da düzenlenen operasyonlarda haklarında DEAŞ terör örgütüne eleman kazandırdıkları, kazandırdıkları elemanlara atış eğitimi ve örgütsel eğitimler verdikleri, geçmiş dönemlerde örgüt içerisinde faaliyet gösterip, ülkemize illegal yollarla gelen şahıslara yer temin ederek lojistik destek sağladıkları, örgüt içerisinde faaliyet gösteren ve DEAŞ terör örgütünde tutuklu şahıslara maddi yardımda bulundukları ve örgütsel toplantı düzenledikleri tespit edilen 45 şüpheli yakalandı.