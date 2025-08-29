Habertürk
        Son dakika haberi: DEM Parti İmralı Heyeti'nden Öcalan açıklaması

        DEM Parti İmralı Heyeti'nden Öcalan açıklaması

        İmralı Adası'nda dün Abdullah Öcalan ile görüşme gerçekleştiren DEM Parti İmralı Heyeti açıklamada bulundu. Açıklamada, "Demokratik toplum, barış ve entegrasyonun, bu sürecin üç kilit kavramı olduğunu, bu temelde sonuca ulaşabileceğini belirtti. Bunun için bütün boyutlarda adımların ivedilikle atıldığı yeni bir aşamanın gereğine vurgu yaptı" denildi

        Giriş: 29.08.2025 - 10:06 Güncelleme: 29.08.2025 - 10:12
        İmralı Adası'nda, Abdullah Öcalan ile görüşen DEM Parti Heyeti'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

        "28 Ağustos 2025 tarihinde İmralı’da Sayın Öcalan’la üç saatlik bir görüşme gerçekleştirdik. Sayın Öcalan son derece sağlıklı ve moralliydi.

        Görüşmede, barış ve demokratik toplum sürecinin geçirdiği aşamalara ve gelinen noktaya dair kapsamlı değerlendirmeler yaptı. Yaşadığımız sorunun özel bir cerrahi müdahaleyi gerektirecek derecede kangren olduğunu, süreci bu hassasiyetle yürüterek bugüne getirdiklerini ifade etti. 'Amacımız, acılı bir sürecin sona erdirilmesi için elimizden geleni yapmaktı', dedi.

        Demokratik toplum, barış ve entegrasyonun, bu sürecin üç kilit kavramı olduğunu, bu temelde sonuca ulaşabileceğini belirtti. Bunun için bütün boyutlarda adımların ivedilikle atıldığı yeni bir aşamanın gereğine vurgu yaptı.

        Sayın Öcalan, tercihinin her zaman demokratik cumhuriyet ile demokratik toplum temelli bir entegrasyon olduğunu; bu stratejik hamlenin anlaşılması ve sahiplenilmesinin hepimize, tüm Türkiye’ye kazandıracağını belirtti.

        Bu tercihin, siyaset ve basın çevrelerinin bir kısmında basitleştirme ya da yok sayma gibi yaklaşımlarla ele alınmasının bu sürece zarar verdiği açıktır. Halklar arasındaki ebedi dostluğa ve barışa olan büyük inancını da bu vesileyle bir kez daha dile getirdi."

