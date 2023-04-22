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Son dakika haberi Depremde can kaybı 50 bin 783'e yükseldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 6 Şubat tarihli Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı sayısının 50 bin 783'e yükseldiğini açıkladı. Bakan Soylu, seçim bürolarına yönelik saldırılar hakkında ise "Hem İstanbul Emniyeti, hem savcılık işin peşinde" dedi.

Son dakika: Depremde can kaybı 50 bin 783'e yükseldi
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 6 Şubat tarihli Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı sayısının 50 bin 783'e yükseldiğini açıkladı. Bakan Soylu, seçim bürolarına yönelik saldırılar hakkında ise "Hem İstanbul Emniyeti, hem savcılık işin peşinde" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CNN TÜRK'te Hakan Çelik'in gündeme dair sorularını yanıtladı.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlere ilişkin açıklama yapan Soylu, "Başından itibaren adalet bakanlığımız, savcılıklarımız, nüfus genel müdürlüklerimiz, köylerde hayatını kaybedip de ilçenin savcısından ölüm raporu almadan defnedilenler var. Burada göçmen olup vefat eden 7302 kişi var. Toplamda vefat sayısı 50 bin 783" dedi.

SEÇİM BÜROLARINA SALDIRILAR: ARAŞTIRILIYOR

Bakan Soylu, siyasi partilerin seçim bürolarına yönelik saldırılar hakkında ise şunları söyledi:

"Türkiye bir huzur ortamında bayramını devam ettiriyor. Büyük afet yaşandı. Depremin başından itibaren 65 gün kesintisiz kaldık. 81 valimiz orada afetzede vatandaşlarımızla bayramlaşma yapıyor. Doğal olarak bir de seçim var. Seçimde olaylar olur. Bu muhtar seçiminde de olur genel seçimde de olur. Seçime 22 gün kaldı. 69 olay oldu.

İYİ Parti'nin saldırı olarak nitelediği olayda deliller var, delillerin tek bir tarafı yok. Tansiyonu yükseltecek açıklamalarda bulunursanız herkesi ilgilendiren, itham eden sonuçlarla karşı karşıya kalınır. İYİ Parti'nin başkanı çıktı, 'Ben buraya koruma almadan geldim' dedi. Herkes korumasız geziyor zaten. Tüm toplumu germeye çalışılan süreç yaşandı. Başka bir hale taşındı olay.

Biz bunları seçim olayları olarak değerlendiririz. Bunu siyaset yükseltmez. Bahçelievler'deki saldırı sonrası sağ duyulu açıklama yapıldı. Kan davasına dönüştürücü açıklamalar olursa olay yükselir. Dünyanın her yerinde böyle olaylar oluyor. Dün akşamki olay son dönemlerdeki karşı karşıya kaldığımız organize suç örgütlerinin yaptığı olaylardan. Buna benzer bir olay olarak görüyorum. Kasklı olur, elinde silah olursa birileri tarafından yaptırılmış olay olabilir. Meselenin her türlü boyutuna bakmak lazım.

Hem İstanbul Emniyeti, hem savcılık işin peşinde. 2021 ve 2022'de faili meçhul yoktur. Bütün cinayetler çözülmüştür. Polis ve jandarma teşkilatının geldiği nokta üst düzeydedir.

Deprem sonrası seçim sürecine girdiğimiz için tansiyon çok yüksek seviyede ilerlemiyordu. Ta ki İYİ Parti'ye isabet eden mermi olayına kadar. Tansiyonun belli bir seviyede ilerleyeceğini düşünüyoruz. Güvenlik birimlerimiz 8 bölgeye gittiler ve seçimler öncesi, seçim günü ve seçim sonrası için 3 ayrı tedbir alınacak. Gerekli tüm tedbirleri alan bir süreci yürütüyoruz. Seçimin huzurunu alt üst edecek birkaç asayiş olay dışında olayla karşılaşmış değiliz."

YURTİÇİNDE 86 TERÖRİST KALDI

Terörle mücadele hakkında bilgi veren Bakan Soylu, "Amerika kalkmadan bu risk kalkmaz. Afganistan'ı ne hale getirdi. Bir Amerikalı olsam bu hale üzülürüm. İnsanlar uçakların tekerlerinden sarktı. Irak'ın kendisini toparlaması, Suriye'nin kendisini toparlaması kolay bir olay değil. Kalıcı maliyetler var. Bu kolay bir iş değil. Amerika uzun zamandan beri terör devletini kurmak istiyor. 40 yılı aşkındır Türkiye mücadelesini veriyor. 86 tane dağlarda terörist kalmış. Türkiye bunun mücadelesini veremeyecek mi... Dün Hakkari'deydim, orada Kato Marinos bölgesi terör örgütünün lojistik bölgesiydi. Biz Kato'ya operasyon yaptığımızda yüzlerce terörist vardı. Oranın lojistik kaynağı aktarımını engelledik. Hem lojistik hem insan kaynağı aktarımını kestik. Şu anda orası bizim çinko ithalatımızı gerektirmeyecek madene sahip. Şırnak bir petrol şehri haline geliyor" ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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