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Haberler Gündem Ankara Son dakika: Dezenformasyon teklifinde 29'uncu madde kabul edildi
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Son dakika haberi Dezenformasyon teklifindeki 29'uncu madde kabul edildi

Dezenformasyon Yasa teklifindeki tartışmalı 29'uncu madde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

Son dakika: Dezenformasyon teklifinde 29'uncu madde kabul edildi
Dezenformasyon teklifindeki 29'uncu madde kabul edildi
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HABERTURK.COM

TBMM Genel Kurulunda basın, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenlemeleri içeren Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri sürüyor.

Genel Kurul'da bugün, Dezenformasyon Yasası olarak bilinen yasa teklifindeki 29.madde kabul edildi.

Yalan haber yayma suçuna 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası getiren maddede, ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçu tanımlanıyor. Suçun oluşması için ise; yayılan haber gerçek değilse, ülkenin güvenliği ve kamu sağlığını ilgilendiriyorsa, halk arasında korku, panik ve endişe oluşturma kastı varsa, kamu barışını bozmaya yönelik ve aleni ise şeklinde 5 şart aranıyor.

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