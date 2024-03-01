Son dakika haberi Dışişleri Bakanlığı: İsrail katliama son vermelidir
Dışişleri Bakanlığı: İsrail hükümeti, Gazzelilere ayrım gözetmeksizin, sistematik ve bilinçli şekilde uyguladığı katliama son vermek zorundadır
Giriş: 01.03.2024 - 20:58 Güncelleme: 01.03.2024 - 21:48
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İsrail Hükümeti’nin tüm üyelerinin, Gazze’de işlemekte oldukları suçlardan ötürü er veya geç adalet karşısında hesap vereceğine inanıyoruz.
İsrail hükümeti, Gazzelilere ayrım gözetmeksizin, sistematik ve bilinçli şekilde uyguladığı katliama son vermek zorundadır" ifadeleri yer aldı.
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