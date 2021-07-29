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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, sel felaketinden zarar gören Düzce, Rize ve Artvin’de kredi kartı taksitlendirme sürelerini iki katına çıkardı.

Kurul kararı ile,

1 Ocak 2022'ye kadar Düzce, Rize ve Artvin İllerinde yapılan alışverişlerde kredi kartı taksitlendirme süreleri iki katı olarak uygulanacak.

Kredi vadeleri ise hem yeni kullandırılacak hem de yeniden yapılandırılacak krediler için yönetmelikteki sürelere tabi olmaksızın, ödemesiz dönemlerin uygulanması da dâhil olmak üzere bankalarca belirlenecek.

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