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        Haberler Futbol Almanya Son dakika haberi... Emre Can Borussia Dortmund'la sözleşme uzattı - Futbol Haberleri

        Son dakika haberi... Emre Can Borussia Dortmund'la sözleşme uzattı

        Transferde ismi Fenerbahçe ile anılan Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can, Borussia Dortmund ile sözleşme yeniledi. 29 yaşındaki orta saha, 2026 yılına kadar sarı-siyahlıların formasını giyecek.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 15:03
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        Emre Can imzayı attı
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        Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, orta saha oyuncusu Emre Can'ın kontratını uzattı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki futbolcunun kontrat süresi 30 Haziran 2026'ya kadar uzatıldı.

        Borussia Dortmund'un 2020'de Juventus'tan 25 milyon avro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Türk asıllı Alman futbolcu, tüm kulvarlarda 121 maçta 12 gol ve 8 asiste imza attı.

        Almanya Milli Takımı'nda 41 karşılaşmada görev alan orta saha oyuncusu, Juventus'un yanı sıra Bayern Münih, Bayer Leverkusen ve Liverpool takımlarında da forma giymişti.

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