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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: Engin-Dilan Polat soruşturmasında flaş ifade! "Lüks araçları başkalarına devredelim!"

        Engin-Dilan Polat soruşturmasında flaş ifade! "Lüks araçları başkalarına devredelim!"

        Kara para aklama, vergi kaçırma ve suç örgütü kurmak suçlamalarıyla tutuklanan Engin Polat ve Dilan Polat soruşturmasında, gözaltına alınan ikilinin avukat ve mali müşaviri Ahmet Gün'ün yanında çalışan Zümrüt Yerebakan'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Yerebakan savcılıkta verdiği ifadesinde, MASAK raporu sonrası Engin Polat ve diğer şirket çalışanlarının toplantı yaptıklarını iddia ederek, "lüks araçların başkaları üzerine devir edilmesi gerektiği" konuşmalarının geçtiğini söyledi

        msekeroglu@cyh.com.tr
        Giriş: 22.11.2023 - 12:19 Güncelleme: 22.11.2023 - 12:19
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        Engin-Dilan Polat soruşturmasında flaş ifade! "Lüks araçları başkalarına devredelim!"
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        Kara para aklama, vergi kaçırma ve suç örgütü kurmak suçlamalarıyla tutuklanan Engin Polat ve Dilan Polat dosyasında gözaltına alınan ve serbest kalan Zümrüt Yerebakan’ın savcılık ifadeleri ortaya çıktı.

        YAŞANANLARI SAVCILIKTA ANLATTI

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, hakkında yakalama kararı bulunan avukat ve mali müşavir Ahmet Gün’ün yanında çalışan Zümrüt Yerebakan, polis tarafından yakalandı. Savcılıkta ifadesi alındıktan sonra serbest kalan Yerebakan, MASAK raporundan sonra yaşananları savcılıkta anlattı.

        TOPLANTI YAPTILAR

        Zümrüt Yerebakan; Dilan Polat ve Engin Polat’ın gündeme gelmesinden sonra hazırlanan MASAK raporu sonrası şirkette toplantı yapıldığını iddia etti. Toplantıda, MASAK raporunun bir projektör vasıtasıyla perdeye yansıtıldığını anlatan Yerebakan, orada yaşananları savcılıkta açıkladı.

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        "LÜKS ARAÇLAR BAŞKASI ÜZERİNE DEVİR EDİLSİN"

        Zümrüt Yerebakan, ifadesinde şunları söyledi: “Burada rapor sayfa sayfa hızlıca incelendi ve sonunda sadece vergi cezası kesileceği konusunda bir karar oluştu. Araçların üzerinde henüz haciz ve tedbir kararı olmamasından dolayı araçların başkalarına devredilmesi ilişkin konuşmalar yapıldı. Bu konuşmalar esnasında Engin Polat rahattı. Ataşehir’deki Polatların şirketinden çekler keşide ediliyordu.

        "İFADELER YAZILI OLARAK HAZIRLANDI"

        Bu çek bedellerinden Ahmet Gün kendi komisyonunu aldıktan sonra çeklere konu paralar tekrar Polatlara dönüyor gayrimenkul üzerinden sisteme girerek aklanıyordu. Soruşturmalar başladıktan sonra Ahmet Gün ve diğer kişilerin verecekleri ifadeleri yazılı olarak hazırladılar. Söylenmesi gerekenleri metinlere geçirdiler.”

        "SADECE VERGİ CEZASI ÇIKAR"

        Zümrüt Yerebakan’ın verdiği ifadesinde, o toplantıda Ahmet Gün’ün, “Buradan sadece vergi cezası çıkar” dediğini iddia etti.

        ANLATTIKLARI YETERLİ GÖRÜLMEDİ

        Geçtiğimiz günlerde de tutuklu avukat Ahmet Gün itirafçı olmak istemiş savcılığa ifade vermişti. Ancak Gün’ün anlattıklarını yeterli bulmayan savcılık tahliye talebini reddetti. Soruşturma kapsamında Engin Polat Dilan Polat ve aile üyelerinin de bulunduğu 12 şüpheli tutuklanmıştı.

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        #engin polat
        #Dilan Polat
        #Son dakika haberler
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