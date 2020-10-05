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Azerbaycan ordusunun Ermenistan’ın işgal ettiği toprakları geri almak için başlattığı operasyonlar devam ederken, Ermenistan ordusu yeniden sivilleri hedef almaya devam ediyor.

Ermenistan ordusu, Berde, Beylegan ve Terter'deki sivil yerleşim yerlerine saldırı düzenledi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Berde, Beylegan ve Terter'in bombalandığı ifade edildi.

Bugün sabah saatlerinde Berde ilçesine 6 tane orta menzilli füze atıldı. Roketlerin hedef aldığı ilçedeki bazı evler kullanılamaz hale geldi.

Ermenistan ordusu ilk saldırısını ise Terter'e yakınlığı ile bilinen Berde'ye düzenledi. Berde ilçesine atılan 6 adet orta menzilli füze sivil yerleşim yerlerine isabet etti. Saldırıda 1 kadın hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı. Orta menzilli roketlerden biri de bir evin tamamen yanmasına neden oldu.

Saldırıların hedefindeki Gence'de ise orta menzilli bir roket 60 kilometre mesafeden 350 bin kişinin yaşadığı kente isabet etti. Roketin ise tamamen pazar yerine düştüğü kaydedildi. Gelen ilk bilgilere göre ölen olmazken, ciddi boyutta bir hasar meydana geldiği kaydedildi.