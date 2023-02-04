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Son dakika haberi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç açıkladı: 11'e 3 oyla lige devam!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün Yüksek Divan Kurulu'nda gündeme dair açıklamalarda bulundu. TFF, MHK, Beşiktaş ve Galatasaray'ı hedef alan Ali Koç, Fenerbahçe'nin ligden çekilip çekilmeyeceğiyle ilgili de yönetim kurulunda oylama yapıldığını ve 11'e 3 oyla 'devam' kararı alındığını açıkladı.

Son dakika haberi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç açıkladı: 11'e 3 oyla lige devam!
HABERTURK.COM

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün Yüksek Divan Kurulu'nda gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Ali Koç'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Sayın Dursun Özbek'e teşekkür ediyorum. Dün Tahkim Kurulu çıkışında duruma değinmiş. Oğlum sadece bileğini kırdı. Durumu iyi. Perşembe ameliyat oldu, dün maça geldi. Destekleriniz için teşekkür ederim.

Bir dönüm noktasındayız ve hep beraber doğru kararları vermek zorundayız. Bugün bir maçı konuşacağız ama sadece bu maçı konuşmayacağız. Bu maç bardağı taşıran son damlaydı. Şampiyonluk adayları arasında en çok kırmızı alan takımız. Ne yönetim, ne hoca sesini çıkarmadı.

"DİREKT ETKİ EDEN 5 PUAN"

Sadece 2 maçı alalım. Sivas-Galatasaray maçı 3 puan, Adana Demirspor maçı kaybedilen 2 puan. Direkt etki eden 5 puan...

Önümüzde iki yol var. Bu iki yolu size birazdan anlatacağım. Bu iki yolu oyladık dün yönetimde. Karar 11'e 3 çıktı. Bu kararı da açıklayacağım.

"ADANA DEMİRSPOR MAÇINDA DAYAK YEDİK!"

ADS maçında bütün takım dayak yedik. Bir takımın bu kadar VAR kararları ve müdahelesi ile hakkının yendiği başka bir maç daha yoktur ligde. Bu maç niyet perspektifinden değerlendirilmelidir.

Bu maçın hakemi de giden MHK tarafından atanmıştır adeta bizden sonrası tufan denilerek. Hiç atanmaması gereken bir isim bu maça atanmıştır.

"MERT HAKAN'IN GOLÜ %100 GOL"

Mert Hakan'ın golü bize göre %100 gol. Hadi ele çarptı diyelim, biz göremedik VAR gördü. Ama aynı VAR, penaltılarımızı göremiyor.

Düşünsenize, bu maç malum rakibimizin başına gelmiş olsaydı neler olmuştu?

"BELHANDA SAMET'İ DÜŞÜRÜYOR"

Belhanda zıplıyor, topa müdahalesi bile yok. Direkt olarak Samet'i düşürüyor. Daha pozisyon bitmeden hakem devam diyor. Burada yaşananlar bir hakem hatası değildir!

"F.BAHÇE GOL ATAR DİYE KORKUYOR"

Miha Zajc'ın son dakika pozisyonu, yarı penaltı gibi bir pozisyon ama veremiyor. Vermiyor değil, veremiyor. Bunlar hakem hatası değildir. 'Ya Fenerbahçe gol atarsa' diye korkuyor.

G.SARAY'A GÖNDERME: BİZ YALANDAN ADALET İSTEMİYORUZ!

Biz yalandan bir adalet istemiyoruz! Sivas ve Adana'da yaşananlardan sonra hakemlik müessesesinin bittiğinin en büyük kanıtıdır. Futbolda yolsuzluğun belgesi bu iki maçtır!

İngilizce ve Türkçe bir gram bilmeyen bir hoca. Portekizce hakeme diyor ki 'Niye faulü vermiyorsun?' Çat kırmızı kart. Bu arkadaş herhalde emekli olduğunda 'Ben Jesus'u attım.' yazacak. Onun için yapıyor.

BEŞİKTAŞ'IN PAYLAŞIMINA CEVAP: GÜLEREK İZLEDİM

Ali Koç, Beşiktaş'ın yaptığı paylaşımlara da cevap verdi. Koç, "Dün gece diğer rakibimiz uyandı. Üst üste tweetler attılar. Bu hiç konuşmayan kulüp birden konuşmaya başladı. Benim de sesimi kullanarak bir video yapmışlar. Ben gülerek izledim." dedi.

ÖZBEK'E MESAJ: NEDEN GELMEZSİNİZ?

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e geçtiğimiz günlerde televizyonda birlikte program yapmak için davet gönderen Ali Koç, bu davete olumsuz yanıt almıştı. Koç bu konuyla ilgili, "Gelin iddialarınızı televizyonlarda tartışalım dedik. Bu kadar inanıyorsanız iddianıza ve bu kadar güzel algı yapıyorsanız, neden gelmezsiniz?" ifadesini kullandı.

"BİR ÖNCEKİ FEDERASYON, TÜRK FUTBOLUNA EN ÇOK ZARARI VEREN FEDERASYONDUR"

Bir önceki federasyon, Türk futboluna en çok zararı veren federasyondur. '8 Mart operasyonuna engel oldunuz, şimdi konuşuyorsunuz' diyorlar. Biz, güç kimin elindeyse onun istekleri doğrultusunda atamalar yapılacağı için bu işin karşısında durduk.

"MURAT ILGAZ İÇİN ÖZÜR DİLENMEDİ"

VAR atamalarıdan sorumlu Murat Ilgaz, Fenerbahçe Genel Kurul üyesi dendi. Baktık, yok öyle bir şey. Sonra çıkıp özür dilediler mi? Hayır." Rakibimiz kendi maçlarında az uzatılıyormuş diye çıktı bizi örnek verdi. Başka takım mı yok ya? Bu bizim büyüklüğümüzü gösterir, orası ayrı.

"LALE ORTA FENERBAHÇELİYMİŞ..."

Lale Orta, MHK Başkanı atandı. Fenerbahçeliymiş falan filan. E giden de Galatasaraylıydı, hiç ağzınızı açtınız mı? Biz açtık mı?

"BEN TFF'Yİ BÖYLE BASKI ALTINA BİR KULÜP GÖRMEDİM"

Ben hayatımda algı ve manipülasyonu hep bir ağızdan bu kadar iyi yapıp, başta TFF ve futbol paydaşlarını baskı altına almış, bu mertebeye gelmiş başka camia dünya üzerinde görmedim.

"VAR'I TÜRK HAKEMLERİNDEN KURTARMALIYIZ"

En kısa zamanda VAR'ı Türk hakemlerinden kurtarmalıyız. VAR hakemleri yabancı hakemlerden oluşmalı.

"KARAOĞLAN'I BİZİM MAÇA VERİYORLAR, BÖYLE SAÇMALIK OLUR MU?"

Erkan Özdamar ve Atilla Karaoğlan'a uzun süre görev verilmeyecek dendi. 6 hafta mı uzun süre? Hele Özdamar. Gevşeklik, amatörce, maçı katleden adama 6 hafta ceza veriyorlar. Atilla Karaoğlan şimdi ben bu adamla neden aynı cezayı aldım diyecek. Bizim maça veriyorlar. Şaka gibi ya, böyle saçmalık olur mu ya!

"LİGDEN ÇEKİLMEYİ AKLINIZDAN BİLE GEÇİRMEYİN"

Ligden çekilme gibi saçma sapan bir şey yok. Sakın aklınızdan bile geçirmeyin. Amatör kümeden Fenerbahçe'yi başlatın falan öyle bir şey yok. Bunlar duygusal çıkışlar. Aklınıza getirmeyin böyle şeyler.

Önümüzde iki yol var. Selahattin Baki'nin dediği gibi bitireceğiz, şampiyon mu bitireceğiz? Yoksa 'Yeter artık, maça çıkmıyoruz.' mu diyeceğiz? Maça çıkıp 1 dakika sonra sahadan ayrılmak bu sezonu feda etmektir. Ama geleceğimiz için tarihi bir adımdır. Yönetim içerisinde bu konuda oylama yaptık. Bir kere ölme işine ben inanıyorum. 11'e 3 oyla devam kararı çıktı. 3 kişi arasında ben vardım.

"BAŞKANLIĞIMI FEDA ETMEYE HAZIRIM"

Artık biz figüran mı olacağız ? Yoksa bu ülkenin futbolunu temizleme uğruna bu günlerden feragat mı edeceğiz ? Ben başkanlığımı feda etmeye hazırım!"

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