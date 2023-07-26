Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Zaha transferiyle ilgili flaş sözler! "Rakamlar %100 yanlış"
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Gebze Fenerbahçeliler Derneği'nin açılışında flaş açıklamalarda bulundu. G.Saray'ın Zaha transferi hakkında, "Yıllık rakam 7,5, 8,5, 9'a kadar geldi. Sonra biz masadan kalktık. Rakip takım transfer yaptı. Açıkladıkları rakamlar %100 yanlış rakamlardır. Bunu size adım gibi söyleyebilirim." diyen Koç, 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili de Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e cevap verdi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Gebze Fenerbahçeliler Derneği'nin açılış töreninde G.Saray'ın Zaha transferi, 1959 öncesi şampiyonluklar ve takımın son durumu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ali Koç'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:
"HİÇ DE FENA OLMAYAN BİR SEZON GEÇİRDİK"
Sezonu açıyoruz. Geçen sezonla ilgili birkaç değerlendirme yapmak istiyorum. Geçen sene Türkiye Kupası kazanılmış, Avrupa’da 100 küsürlerden 50 küsürlere atlamışız. Avrupa Ligi grubundan namağlup lider çıkmışız. Sevilla’yı elimizden kaçırdık. Şampiyon olan Sevilla’yı tek yenen takımız. Resmi maçlarda 122 gol atmışız. Aldığımız puan ortalaması son 12 yılın Fenerbahçe için en yüksek puan ortalaması. Bundan evvelki 5 sezonun şampiyonlarının puan ortalamasından fazla. Böyle baktığımız zaman hiç de fena olmayan bir sezon.
JESUS'A 'ÜÇLÜ' GÖNDERMESİ!
Ama bir de aynanın öbür yüzü var. Derbi performansımız, alt sıradaki takımlara saçma sapan kaybettiğimiz puanlar, hiç hesapta olmayan üçlü oynama sistemi… En çok puanı orada kaybetmişiz. Ligde 10 kere oynamışız, 4 galibiyetimiz var. Dolayısıyla madalyona hangi açıdan bakarsanız bakın farklı yorum yapabilirsiniz. Bu yüzden tabii ki başarı diyemeyeceğiz.
TÜRKİYE KUPASI, ÖNÜMÜZDEKİ KUPALARIN HABERCİSİ"
Fenerbahçe için başarı şampiyonluktur. Ama Türkiye Kupası’nı kazandık diye de suçlanmamamız gerek diye düşünüyorum. İnşallah bu kupa bu şanssızlığı kırmamızın ve önümüzdeki kupaların habercisi olur diye ümit ediyorum. Allah Fenerbahçe’nin sadece futbolda değil her alanda yolunu açık, şansını bol etsin.
"İKİ TRANSFERLE GÖKLERE ÇIKARIYORLAR"
Diğer taraftan bindiğimiz dalı kesme, Fenerbahçe’nin en büyük rakibi Fenerbahçe derken transfer dönemine de bakıyorum. İki transferle göklere çıkarıyorlar. Bir transfer yapamıyorsunuz yerden yere vuruyorlar. Hesaba, kitaba göre bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu sene her bir kuruş gelirimizin %50’si bankalara gidiyor. Yapılandırma yapan diğer kulüpler için de böyle.
ZAHA İÇİN FLAŞ İDDİA: AÇIKLADIKLARI RAKAMLAR YANLIŞ
Malum transferle ilgili biz görüştük, görüştük. Yıllık rakam 7,5, 8,5, 9’a kadar geldi. Sonra biz masadan kalktık. Rakip takım transfer yaptı. Açıkladıkları rakamlar %100 yanlış rakamlardır. Bunu size adım gibi söyleyebilirim. Çünkü bizde de evrak var. Bizim %50’mize alıyorsalar bir şey diyemem. Büyük başarı ama öyle bir şey olmadığını gayet iyi biliyorum. Başka transferlerde de bunu biliyorum. Dolayısıyla nereye sıkıştırıyorlar, nasıl formülize ediyorlar, onu bilmiyorum.
"TEMMUZ AYINDA TÜM TRANSFERLERİ BİTİRECEĞİZ"
İncelediğimiz görüşmelere devam ettiğimiz çok futbolcu var. Transfer konusunda iyi gidiyoruz. Temmuz ayında neredeyse tüm transferleri bitirmiş olacağız.
"ERKEN BİTİRMENİN ARTISI DA EKSİSİ DE VAR"
Ağustos ayı geldiğinde keşke yabancı kontenjanı olsaydı da ‘bu çıktı, bu çıktı’ gibi isimler olacak. Erken bitirmenin artısı da eksisi de var. Geçmiş yıllarda finansal fair play sıkıntısı, mali gücümüzdeki sıkıntılarda dolayı manevra alanımız dar olduğu için bizim gibi kulüpler, çoğu Türk kulüpleri son dakikaya, transferin sonuna, bir de kiralık almak durumunda olduğumuz dönemler en sonuna kalıyordu. Oyuncusunu satmak isteyen adam kiralık vermiyor. Sona bırakıyor. Dolayısıyla geldiğimiz nokta itibariyle doğru yoldayız.
"SOSYAL MEDYAYA TAKILMIYORUZ"
Sosyal medyanın gerçeği anlık değişen görüşler; transfer yapıyorsun bir dakikada kralsın ayağına taş değmesin, aynı kişinin iki üç mesaj yukarısına bakıyorum küfür kıyamet. Bunlara takılmıyoruz.
Diğer branşlarımızda da iyi takımlar kurduk. Kadın Voleybol Milli takımını hep birlikte alkışlayalım. İnanılmaz başarı sağladılar. Dikkat edersiniz bel kemiği bizim takımımızdan Eda kaptan, Vargas, Gizem ve diğer üç oyuncumuz. Bunlar uzun çalışmanın bir ürünü. Federasyon Başkanı ve üyelerini gönülden kutluyorum. Planlı programlı ilerlediler. Tohumları attılar ve bunlar yeşerdi.
Türkiye şu anda dünyada birinci. Pek muhtemeledir ki dünyada olimpiyatlara hem erkeklerde hem kadınlarda katılacak iki üç ülkeden biri Türkiye olacaktır. Helal olsun. Kadın voleybol, erkek basketbol da transferler bitti. Kadın basketbol da bitmek üzere. Erkek voleybolda da son transferleri yapıyoruz. Amatörlerde çok başarılarımız var ama futbolda başarı olmayınca onların pek kıymeti olmuyor. Sizden ricam inanmaya, desteklemeye, Fenerbahçe’nize sıkı sıkı sarılmaya devam etmeniz.
DURSUN ÖZBEK'E 1959 YANITI: YANLIŞ YÖNLENDİRİLİYOR
Son olarak 1959 öncesiyle ilgili birkaç şey söyleyeceğim. Bazı kulüpler çok iyi sosyal medya kullanıyorlar, çok iyi taraftar baskısı yapıyorlar. Yaygara koparınca istediklerini elde etmeye öyle alışmışlar ki özellikle federasyonda. Şunu söyleyebilirim. 27 aydır cevap alamıyoruz, 'Öyle mi' dedik. 'Biz de 5 yıldızla çıkacağız' dedik.
Bu hamle sonrasında federasyon da bir hamle yaptı. Ve doğrusu olan uzun zamandır olması gereken ‘bir komisyon kuracağım. Liyakatli kişilere bunu inceleteceğim. Sonra da karar vereceğim. Olumlu, olumsuz. Haklı, haksız’ dediler. Bizim bu süreçte atacağımız her adım belli. Çok da kuvvetli. Onun için bir an evvel bu adımın atılıp çalışmanın başlamasını istiyorduk çünkü dünyaya baktığınız zaman bizim argümanlarımızı çürütmek neredeyse imkansız.
Ama ne oluyor malum kulüp. Onun başkanı, onu yanlış bilgilendiren arkadaşları kurulmuş makine gibi, eskiden kurulmuş oyuncular vardı. Kurardınız hep aynı istikamette giderdi. Yalanlar söyleniyor, Fenerbahçe Tahkim Kurulu tarafından reddedildi deniyor. Ancak gerçeği pek çok kez açıkladık, Fenerbahçe bu konuda daha önce hiçbir adım atmamıştı. Bu konu hiçbir zaman incelenmedi, komisyonlar kurulmadı. Bilmiyorum ya bilerek yalan söyleniyor ya da yanlış bilgilendiriliyor Dursun Özbek.
Hatırlarsanız olay mahalline ilk katil gelir demişlerdi. Ne oldu, komisyon kurulacağı haberi çıktıktan sonra ilk kim kafayı çıkardı. İlk kim topa girdi ve hala girmeye devam ediyor. Fenerbahçe’ye başkan, yönetim, taraftar, üye hep birlikte sahip çıkmamız gerekiyor. Bu sadece bir tarafın yapacağı iş değil. Birlik beraberlik olmazsa olmaz.