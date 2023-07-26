4 Şurada Paylaş!







TÜRKİYE KUPASI, ÖNÜMÜZDEKİ KUPALARIN HABERCİSİ" Fenerbahçe için başarı şampiyonluktur. Ama Türkiye Kupası’nı kazandık diye de suçlanmamamız gerek diye düşünüyorum. İnşallah bu kupa bu şanssızlığı kırmamızın ve önümüzdeki kupaların habercisi olur diye ümit ediyorum. Allah Fenerbahçe’nin sadece futbolda değil her alanda yolunu açık, şansını bol etsin.

5 Şurada Paylaş!







"İKİ TRANSFERLE GÖKLERE ÇIKARIYORLAR" Diğer taraftan bindiğimiz dalı kesme, Fenerbahçe’nin en büyük rakibi Fenerbahçe derken transfer dönemine de bakıyorum. İki transferle göklere çıkarıyorlar. Bir transfer yapamıyorsunuz yerden yere vuruyorlar. Hesaba, kitaba göre bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu sene her bir kuruş gelirimizin %50’si bankalara gidiyor. Yapılandırma yapan diğer kulüpler için de böyle.