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Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "KKTC’de, Türkiye Cumhuriyeti aleyhine faaliyet gösteren Terör ve Organize Suç örgütü mensuplarının tespiti ve yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde;



Lefkoşa Büyükelçiliği, MİT, İçişleri Bakanlığı Müşavirliği, KKTC Polis Genel Müdürlüğü ve KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, FETÖ üyesi Ahmet Yiğit isimli şahıs KKTC’de yakalanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamaya şöyle devam edildi: Şahsın yapılan sorgulamasında; Hatay 1. Sulh Ceza Hâkimliğince Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan 'aranıyor' kaydının olduğu, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturmalarında 'firar' durumunda olduğu, Emniyet mahrem yapılanması içerisinde yönetici olduğu, şahsın o dönem Hatay’da görev yapan polis memurlarından sorumlu FETÖ abisi olduğu, ByLock kullanıcısı olduğu, pasaport şerh kaydının olduğu tespit edilmiştir.



KKTC Girne Limanı'ndan hareket eden yolcu gemisiyle saat 02:45’te (Yerel Saat ile) Mersin Taşucu Limanı'na getirilen şahıs, Silifke Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'nce gözaltına alınmıştır."