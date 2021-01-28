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Son dakika haberi FETÖ'nün mahrem imamı Ahmet Yiğit KKTC'de yakalandı

MİT, İçişleri Bakanlığı, KOM Dairesi ve KKTC polisinin koordinasyonuyla KKTC'de yakalanan FETÖ'nün mahrem imamı Ahmet Yiğit Türkiye'ye getirildi.

Son dakika haberi FETÖ'nün mahrem imamı Ahmet Yiğit KKTC'de yakalandı
HABERTURK.COM

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "KKTC’de, Türkiye Cumhuriyeti aleyhine faaliyet gösteren Terör ve Organize Suç örgütü mensuplarının tespiti ve yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde;

Lefkoşa Büyükelçiliği, MİT, İçişleri Bakanlığı Müşavirliği, KKTC Polis Genel Müdürlüğü ve KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, FETÖ üyesi Ahmet Yiğit isimli şahıs KKTC’de yakalanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamaya şöyle devam edildi: Şahsın yapılan sorgulamasında; Hatay 1. Sulh Ceza Hâkimliğince Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan 'aranıyor' kaydının olduğu, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturmalarında 'firar' durumunda olduğu, Emniyet mahrem yapılanması içerisinde yönetici olduğu, şahsın o dönem Hatay’da görev yapan polis memurlarından sorumlu FETÖ abisi olduğu, ByLock kullanıcısı olduğu, pasaport şerh kaydının olduğu tespit edilmiştir.

KKTC Girne Limanı'ndan hareket eden yolcu gemisiyle saat 02:45’te (Yerel Saat ile) Mersin Taşucu Limanı'na getirilen şahıs, Silifke Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'nce gözaltına alınmıştır."

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