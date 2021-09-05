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Haberler Voleybol
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Son dakika haberi | Filenin Efeleri turu garantiledi

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, CEV Avrupa Şampiyonası’da grubunda oynadığı 3. maçında Kuzey Makedonya’yı 25-22, 25-12 ve 25-15’lik setlerle 3-0 yendi ve üçte üç yaparak son 16 turuna yükselmeyi garantiledi

Son dakika haberi | Filenin Efeleri turu garantiledi

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, CEV Avrupa Şampiyonası’da grubunda oynadığı 3. maçında Kuzey Makedonya’yı 25-22, 25-12 ve 25-15’lik setlerle 3-0 yendi ve üçte üç yaparak son 16 turuna yükselmeyi garantiledi. Efeler, 4. maçında Hollanda ile yarın 20.00’de karşılaşacak.

Kuzey Makedonya: 0 - Türkiye: 3

SALON: Hakametsa Arena

HAKEMLER: Fabrice Collados (Fransa), Roy Bensimon (İsrail)

KUZEY MAKEDONYA: Gjorgi Gjorgiev, Milev, Madjunkov, Nikola Gjorgiev, Ljaftov, Nikolov (Angelovski, Kostikj, Savovski)

TÜRKİYE: Mert Matic, Murat Yenipazar, Ramazan Efe Mandıracı, Vahit Emre Savaş, Adis Lagumdzija, Baturalp Burak Güngör (Beytullah Hatipoğlu, Caner Ergül, Bedirhan Bülbül, Oğuzhan Karasu, Efe Bayram, Yiğit Gülmezoğlu, Oğulcan Yatgın)

SETLER: 22-25, 12-25, 15-25

SÜRE: 73 dakika (27, 22, 24)

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