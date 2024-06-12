Son dakika haberi Filenin Sultanları, Tayland'ı 3-0 mağlup etti
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Milletler Ligi Hong Kong etabındaki ilk maçında Tayland'ı 25-17'lik setlerle 3-0 mağlup etti. Filenin Sultanları böylece, Milletler Ligi'ndeki 9'uncu maçında 7'nci galibiyetini elde etti.
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Milletler Ligi (VNL) Hong Kong etabındaki ilk maçında Tayland'ı 3-0 mağlup etti. Milliler, tüm setleri 25-17'lik skorla kazandı. Filenin Sultanları böylece, Milletler Ligi'ndeki 9'uncu maçında 7'nci galibiyetini elde etti.
Ay-yıldızlılar, Hong Kong'daki ikinci maçında 13 Haziran Perşembe günü (yarın) saat 15.30'da Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek.
Milliler, bu etap sonunda ilk 8'de yer alması halinde finallere katılma hakkı elde edecek.
Salon: Hong Kong Coliseum
Hakemler: Joo-Hee Kang (Güney Kore), Stefano Cesare (İtalya)
Türkiye: Eda Erdem Dündar, Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Hande Baladın (Simge Aköz, Ayça Aykaç Altıntaş, Derya Cebecioğlu, Cansu Özbay)
Tayland: Natthanicha, Chatchu-On, Thatdao, Pimpichaya, Wipawee, Hattaya (Piyanut, Kongyot, Thanacha, Sasipapron, Sangthong, Donphon, Wimonrat)
Setler: 25-17, 25-17, 25-17
Süre: 60 dakika
Ay-yıldızlıların, VNL'in üçüncü ve son haftasında yapacağı maçların programı şöyle:
13 Haziran Perşembe:
15.30 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye
15 Haziran Cumartesi:
15.30 Çin-Türkiye
16 Haziran Pazar:
12.00 Türkiye-Brezilya