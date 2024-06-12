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        Haberler Spor Voleybol Son dakika haberi Filenin Sultanları, Tayland'ı 3-0 mağlup etti - Voleybol Haberleri

        Son dakika haberi Filenin Sultanları, Tayland'ı 3-0 mağlup etti

        A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Milletler Ligi Hong Kong etabındaki ilk maçında Tayland'ı 25-17'lik setlerle 3-0 mağlup etti. Filenin Sultanları böylece, Milletler Ligi'ndeki 9'uncu maçında 7'nci galibiyetini elde etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.06.2024 - 13:11 Güncelleme: 12.06.2024 - 13:28
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        Sultanlar, Tayland'ı set vermeden geçti!
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        A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Milletler Ligi (VNL) Hong Kong etabındaki ilk maçında Tayland'ı 3-0 mağlup etti. Milliler, tüm setleri 25-17'lik skorla kazandı. Filenin Sultanları böylece, Milletler Ligi'ndeki 9'uncu maçında 7'nci galibiyetini elde etti.

        Ay-yıldızlılar, Hong Kong'daki ikinci maçında 13 Haziran Perşembe günü (yarın) saat 15.30'da Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek.

        Milliler, bu etap sonunda ilk 8'de yer alması halinde finallere katılma hakkı elde edecek.

        Salon: Hong Kong Coliseum

        Hakemler: Joo-Hee Kang (Güney Kore), Stefano Cesare (İtalya)

        Türkiye: Eda Erdem Dündar, Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Hande Baladın (Simge Aköz, Ayça Aykaç Altıntaş, Derya Cebecioğlu, Cansu Özbay)

        Tayland: Natthanicha, Chatchu-On, Thatdao, Pimpichaya, Wipawee, Hattaya (Piyanut, Kongyot, Thanacha, Sasipapron, Sangthong, Donphon, Wimonrat)

        Setler: 25-17, 25-17, 25-17

        Süre: 60 dakika

        Ay-yıldızlıların, VNL'in üçüncü ve son haftasında yapacağı maçların programı şöyle:

        13 Haziran Perşembe:

        15.30 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye

        15 Haziran Cumartesi:

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        15.30 Çin-Türkiye

        16 Haziran Pazar:

        12.00 Türkiye-Brezilya

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