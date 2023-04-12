Karşılaşmaya iyi başlayan LDLC ASVEL, Dietrick ve Johannes'in etkili mücadelesiyle ilk periyodu 23-13 önde bitirdi. İkinci periyotta da üstün bir mücadele ortaya koyan Fransız ekibi, hem hücum hem de savunmada zayıf kalan Galatasaray Çağdaş Faktoring karşısında soyunma odasına 55-27 önde gitti.

Üçüncü çeyreği de 71-42 üstün geçen Fransız ekibi, müsabakadan 85-57 galip ayrıldı ve kupanın sahibi oldu.

Galatasaraylı futbolcular Mauro Icardi, Fernando Muslera ve Lucas Torreira da maçı salonda takip etti.