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        Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray Son dakika haberi Galatasaray Kerem Demirbay transferini açıkladı! - Galatasaray Haberleri

        Son dakika haberi Galatasaray Kerem Demirbay transferini açıkladı!

        Galatasaray "Profesyonel Futbolcu Kerem Demirbay'ın transferi konusunda futbolcu ve kulübü Bayer Leverkusen ile resmi görüşmelere başlanmıştır." açıklamasını yaptı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 01.08.2023 - 22:10
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        Galatasaray transferi açıkladı!
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        Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Kerem Demirbay ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

        Sarı-kırmızılı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu´na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Profesyonel futbolcu Kerem Demirbay'ın transferi konusunda futbolcu ve kulübü Bayer Leverkusen ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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