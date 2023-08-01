Son dakika haberi Galatasaray Kerem Demirbay transferini açıkladı!
Galatasaray "Profesyonel Futbolcu Kerem Demirbay'ın transferi konusunda futbolcu ve kulübü Bayer Leverkusen ile resmi görüşmelere başlanmıştır." açıklamasını yaptı
Giriş: 01.08.2023 - 22:10
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Kerem Demirbay ile görüşmelere başlandığını açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu´na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel futbolcu Kerem Demirbay'ın transferi konusunda futbolcu ve kulübü Bayer Leverkusen ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."