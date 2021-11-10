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Gara'ya nokta operasyon! Kırmızı kategorideki terörist öldürüldü 0:00 / 0:00

AA

Terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan, terör örgütünün sözde en üst yönetim kademesi olan PKK/KCK Merkez Komite Üyesi "Emine Erciyes" kod Nazlı Taşpınar, MİT ve TSK’nın Irak Gare alanında gerçekleştirdiği ortak operasyonla etkisiz hale getirildi.

Nazlı Taşpınar, örgüte 1994 yılında katılması akabinde Abdullah Öcalan'dan bizzat eğitim aldı. Eğitimi sonrasında örgüt içerisinde çeşitli yönetim kademelerinde yer alarak gerçekleştirilen terör eylemlerini yönetti, özellikle kadın teröristlerin yetiştirilmesinde önemli rol oynadı.

Yurt içindeki faaliyetleri sonrası Irak’ın kuzeyine geçen Nazlı Taşpınar bir dönem örgütün kadın yapılanması olan PAJK genel sorumluluğu yaptı.

Suriye’de bulunduğu dönemde güvenlik güçlerine karşı gerçekleştirilen eylemlerin talimatlarını veren N. Taşpınar, 2019 yılında örgütün silahlı unsurlarının yönetim merkezi olan Gara alanına geçti.

Örgüt içerisinde kritik görevler üstlenen N. Taşpınar son olarak örgütün silahlı faaliyetlerinin yönetildiği HPG Konsey ve kadın yapılanması olan YJA-Star Konsey üyesiydi. Aynı zamanda PKK’nın içinde olduğu ve aşırı sol örgütlerin teşkili ile oluşturulan terör hareketi Halkların Birleşik Devrim Hareketi (HBDH) yöneticilerindendi.

Örgüt yönetim kademelerinin etkisiz hale getirilmesi yönündeki çalışmalar kapsamında MİT’in takibinde olan Nazlı Taşpınar'ın Gara’daki yeri MİT’in saha ajanları tarafından tespit edildi.

Nazlı Taşpınar, MİT-TSK operasyonuyla Gara’da etkisiz hale getirildi. Daha önce MİT tarafından etkisiz hale getirilen Dalokay Şanlı'dan sonra N. Taşpınar’ın da etkisiz hale getirilmesi ile PKK’nın HBDH üzerindeki etkinliği sınırlandırılmış oldu. Ayrıca N. Taşpınar’ın kaybı ile örgütün, kadın yapılanmasının moral olarak yıprandığı öğrenildi.