Gavi, Pele'nin rekorunu kırdı

İspanya'nın genç yeteneği Gavi, Kosta Rika'yı 7-1 yendikleri maçta Dünya Kupası tarihine geçti.

Gavi karşılaşmanın 74. dakikasında Alvaro Morata'nın asistinde topu ağlara gönderdi ve turnuvadaki ilk golünü kaydetti. Barcelonalı oyuncu, 1958'de Pele'den bu yana Dünya Kupası'nda gol atan en genç oyuncu oldu.

— TRT Spor (@trtspor) November 23, 2022

İspanya, Kosta Rika'yı 7-0 mağlup ederken E Grubu'nda zirveye yerleşti. İspanya bir sonraki Dünya Kupası maçını, Japonya'ya mağlup olan Almanya ile oynayacak.