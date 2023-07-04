Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Son dakika: Gaziantep'te korkutan fabrika yangını!
ABONE OL

Son dakika haberi Gaziantep'te korkutan fabrika yangını!

Gaziantep 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan ve sağlık ürünleri üreten bir fabrikada, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumandan etkilenen 10 kişi, ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Son dakika: Gaziantep'te korkutan fabrika yangını!
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Gaziantep'te çocuk bezi, sargı bezi, pamuk gibi sağlık ürünlerinin üretildiği fabrikada yangın çıktı. 10 kişinin dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldığı yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Yangın, saat 12.00 sıralarında 5´inci Organize Sanayi Bölgesi´nde faaliyet gösteren sağlık ürünlerinin üretildiği bir fabrikada meydana geldi.

Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek fabrikayı sardı.

Olayı gören işçiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, dumandan etkilenen 10 kişi, ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Meclis ne zaman tatile girecek? 28. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi TBMM ne zaman kapanacak?
GÜNDEM Meclis ne zaman tatile girecek?
Kaçak akaryakıt şebekesine 6 ilde operasyon! - Haberler
GÜNDEM Kaçak akaryakıt şebekesine 6 ilde operasyon!
Bingöl'de tarımsal ürünler tehdit altında! - Bingöl Haberleri
GÜNDEM Bingöl'de tarımsal ürünleri tehdit ediyor!
Sahildeki aileye ateş açıp küçük çocuğu öldürdü!
GÜNDEM Sahildeki aileye ateş açıp küçük çocuğu öldürdü!
Üniversite sınavı (YKS) sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 ÖSYM YKS sonuç tarihi açıklandı!
GÜNDEM YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Özel güvenlik görevlisi öldü, 4 kişi yaralı
GÜNDEM Özel güvenlik görevlisi öldü, 4 kişi yaralı
Noterliklerdeki taşınmaz satışı uygulamasında ilk tapu teslim edildi - Haberler
GÜNDEM Noterliklerdeki taşınmaz satışı uygulamasında ilk ...
Son dakika: 6 yaşındaki Elif'in ölümünde soruşturma tamamlandı!
GÜNDEM 6 yaşındaki Elif'in ölümünde soruşturma tamamlandı!
Kayıp ekonomist Korhan Berzeg için Büyükada'da endişeli bekleyiş! Korhan Berzeg bulundu mu?
GÜNDEM Kayıp ekonomist için Büyükada'da endişeli bekleyiş!
Son dakika: MHP lideri Bahçeli: Türkiye, Fransa'ya benzemez; herkes aklını başına alsın
GÜNDEM Bahçeli: Herkes aklını başına alsın

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.